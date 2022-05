U19: Alba Sant'Elia e P. Mirteto in lotta per i playout, bene Accademia Sabina e Ginestra

RIETI - In archivio la ventiquattresima giornata del campionato Under 19 regionale B (girone B) e il diciottesimo turno dell'Under 19 provinciale. Facciamo il punto sui risultati delle squadre reatine.

Under 19 regionale B (girone B)

Sconfitte tutte e tre le compagini locali. Partiamo da Alba Sant'Elia (penultima a 12 punti) e Poggio Mirteto (ultimo a 9), che, a due giornate dal termine della regular season, si stanno giocando un posto nei playout. Le due formazioni, battute rispettivamente 3-2 dai padroni di casa del Guidonia (ora a quota 13 e contro i quali è risultata insufficiente la doppietta di Rossi) e 2-0 dagli ospiti del Tivoli, devono quindi evitare la retrocessione automatica, che spetta alla squadra che si piazza in ultima posizione. Ai playout si affronterebbero, invece, penultima e quintultima, così come terzultima e quartultima, ad eccezione del caso in cui tra le due sfidanti in entrambe le gare vi fossero più di 8 punti di differenza.

Il tecnico dell'Alba Sant'Elia, Antonio Pilati, commenta così la prestazione dei suoi ragazzi: «Abbiamo perso un match nel quale sicuramente avremmo meritato molto di più. Ora dobbiamo affrontare il rush finale per assicurarci un posto sicuro nei playout. Testa alla prossima partita».

Risultato negativo, ma situazione molto più serena, invece, per Cantalice (settimo a 36 punti), piegato 2-1 in casa dallo Sporting Montesacro capolista (55). Per i biancorossi, inutile il gol iniziale di Mastroiaco.

«Nonostante la sconfitta, voglio fare i complimenti ai ragazzi per la bella partita disputata - dichiara l'allenatore Renato De Dominicis - Mi congratulo anche con gli avversari, che sono veramente i più bravi del torneo. Dopo un primo tempo in cui abbiamo mostrato grande intensità, peccato aver subito una rimonta su due nostre ingenuità, ma si tratta di un ko che ci può stare e che ci mettiamo subito alle spalle».

Under 19 provinciale - Roma (girone A)

Accademia Calcio Sabina - Passo Corese 2-1: contro una formazione ospite piuttosto sfortunata, che ha colpito anche 2 pali, i biancozzurri ottengono tre punti preziosi, che li tengono ancora del tutto in corsa per la lotta alla vetta, da cui al momento sono lontani solo 4 punti. Riguardo alle reti realizzate dalle due squadre, fanno tutto i vincitori che, oltre ai gol di Natalizi e Stanga, segnano anche nella porta sbagliata.

Ginestra - Futbol Montesacro 3-2: ancora una vittoria di gran carattere per la formazione sabina, a segno con Divetta, Conticelli e Ippoliti.

Velinia - Città di Fiano 1-5: fine settimana da dimenticare per gli antrodocani, in gol con Di Stefano.

Prima Porta Saxa Rubra - Fiamignano Equicola 2-0

Santa Lucia - Tor Lupara 4-6

Mentana - Pro Fiano 2-0

Classifica (da cui è fuori Mentana)

Tor Lupara 38, Santa Lucia 36; Accademia Calcio Sabina, Prima Porta Saxa Rubra 34; Futbol Montesacro 29; Ginestra 22; Pro Fiano 20; Città di Fiano 15; Passo Corese 10; Fiamignano Equicola 6; Velinia 1