U19: Alba Sant'Elia ai playout, Cantalice chiude in bellezza la stagione

RIETI - Playout per l'Alba Sant'Elia, vittoria per Cantalice e doppio turno per le squadre del campionato Under 19 provinciale. Sono questi gli elementi salienti delle gare giocate dalle formazioni reatine juniores, di cui ora ripercorriamo i risultati.

Under 19 regionale B (girone B) - ultima giornata

Nonostante la sconfitta per 5-0 in casa del Tivoli, l'Alba Sant'Elia rimane al terzultimo posto e acciuffa un posto nei playout, che si giocheranno sabato prossimo sul campo della Castelnuovese. Da segnalare che, a causa di un'espulsione e di ben 4 infortuni subiti dall'Alba, i reatini sono rimasti in 6 uomini e quindi la gara si è conclusa in anticipo al 20esimo del secondo tempo. Come tre anni fa, dunque, l'Alba dovrà sfidare in casa la Castelnuovese per mantenere la categoria. Tre anni fa la società reatina riuscì a raggiungere questo traguardo vincendo 1-0, ora è pronta ad affrontare il match con la massima determinazione, come conferma il tecnico Antonio Pilati: «Faremo di tutto per ottenere la salvezza matematica sul campo. Peccato aver chiuso la regular season con un brutto ko, che è stato facilitato dalla concomitanza di una competizione sportiva per le scuole che ha impegnato diversi nostri ragazzi. Ora, però, concentriamoci sulla sfida dei playout, non pensando ad un eventuale ripescaggio, che comunque di solito avviene per chi, classificatosi al terzultimo posto, perde poi lo spareggio per il mantenimento della categoria».

Chiusura in bellezza, invece, per Cantalice, vincitore 8-2 nella partita casalinga contro l'Eretum Monterotondo. Grazie a questa vittoria, ottenuta con le doppiette di Creazzo e Seguiti e i gol di Mastroiaco, Battisti, Paris e Poku, i biancorossi concludono il campionato al settimo posto con 42 punti. Bilancio sicuramente positivo per la formazione di Renato De Dominicis, che commenta così la stagione del suo gruppo: «Faccio i complimenti ai ragazzi per la bellissima stagione e per il loro costante impegno. Si tratta, infatti, di un bellissimo gruppo, senza nessun fuori quota, che ha saputo crescere in mezzo a tanti ostacoli. Ringrazio, quindi, tutta la società per la fiducia nei miei confronti e per aver costruito questa squadra che ho avuto l'onore di allenare. Un ringraziamento speciale va poi anche a Piero Lunari, che fino a febbraio ha seguito i giocatori con grande professionalità».

Brutto finale, infine, per il Poggio Mirteto già retrocesso nel campionato provinciale: contro gli ospiti dello Sporting Montesacro, ufficialmente vincitori del torneo, i sabini cadono 8-1, segnando l'unica rete con Serafini su calcio di rigore.

La classifica finale del campionato

Sporting Montesacro 61; Fiano Romano 56; Circolo Canottieri Roma 55; Sant'Angelo Romano, Fidene 51; Tivoli, Cantalice 42; Grifone Gialloverde 38; Eretum Monterotondo 36; Casalbarriera 24; Castelnuovese 22; Alba Sant'Elia 15; Guidonia 13; Poggio Mirteto 9

Under 19 provinciale (Roma, girone A) - XIX e XX giornata

Partiamo dalle sfide del diciannovesimo turno, disputatosi martedì 24 maggio:

Pro Fiano - Accademia Calcio Sabina 2-2: reti dei biancoazzurri firmate da Balsamo e Rinalduzzi.

Per via di numerose assenze dettate da impegni scolastici, Ginestra non si è presentata alla gara in casa del Tor Lupara, risultato quindi vincitore 3-0 a tavolino.

Fiamignano Equicola - Velinia 2-0: per i padroni di casa, gol decisivi di Rosati e Pilati.

Passo Corese - Santa Lucia 0-1

Futbol Montesacro - Prima Porta 1-1

Città di Fiano - Mentana 8-6

Spostiamo ora l'attenzione alla ventesima e terzultima giornata, andata in scena nel weekend:

Ginestra - Passo Corese 1-1: in dieci uomini i padroni di casa trovano un buon pareggio contro i bianconeri di mister Giordano Bonaventura. Da una parte i ragazzi del tecnico Mirko Manganaro segnano con Serafini, dall'altra con Mazurcyck.

Mentana - Accademia Calcio Sabina 1-1: ancora un pari per la formazione ospite, stavolta in gol con Giovanni Antonini.

Velinia - Futbol Montesacro 1-9: unica rete antrodocana ad opera di Annibaldi.

"A causa di un cambiamento improvviso del giorno della partita", Fiamignano Equicola non si presenta sul campo del Città di Fiano, perdendo così 3-0 a tavolino.

Santa Lucia - Pro Fiano 16-1

Prima Porta Saxa Rubra - Tor Lupara 1-5

Classifica (da cui è fuori Mentana)

Tor Lupara 44; Santa Lucia 43; Prima Porta Saxa Rubra 36; Accademia Calcio Sabina 35; Futbol Montesacro 34; Ginestra 26 (-1); Pro Fiano 20 (-1); Città di Fiano 18; Passo Corese 14; Fiamignano Equicola 9; Velinia 1