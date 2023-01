U18 regionale: Poggio Moiano torna a sorridere di fronte al proprio pubblico. Fasciolo: «Vittoria molto importante»

RIETI – Fine settimana soddisfacente per l’Under 18 del Poggio Moiano che ieri pomeriggio, nella sedicesima giornata del campionato regionale (girone B), si è imposta 1-0 ai danni degli ospiti dell’Atletico Roma Nord (undicesimi con 12 punti). Buona prestazione da parte della formazione sabina, scesa in campo con il giusto atteggiamento e con la voglia costante di cercare il gol, poi arrivato grazie ad un ottimo Fasciolo. Grazie a questo successo, Poggio Moiano è ora in quarta posizione a quota 25, distante solo 5 lunghezze da P.C Aurelio e Spes Montesacro, ma ancora piuttosto indietro dalla capolista Tor di Quinto, finora dominatrice del torneo con 40 punti.

«Abbiamo ottenuto una vittoria molto importante contro un avversario interessante – dichiara mister Thomas Fasciolo – Viste le tante occasioni da rete avute, avremmo potuto chiudere il match con un risultato più largo, ma ci siamo trovati di fronte ad un bravissimo portiere. Complimenti ai miei ragazzi per l’intensità di gioco mantenuta durante l’intero incontro».

Ora per la squadra reatina è giunto il momento di prepararsi al meglio per la prossima sfida, in programma domenica prossima, 5 febbraio, nella tana della Virtus Trevignano, reduce da una sconfitta di misura per 1-0 contro l’Accademia Calcio Roma.

La classifica del girone B dopo la XVI giornata

Tor di Quinto 40

P.C Aurelio, Spes Montesacro 30

Poggio Moiano 25

Cesano 24

Colle Salario 23

Circolo Canottieri Roma 22

Virtus Trevignano 20

Accademia Calcio Roma 19

Don Gaspare Bertoni 15

Atletico Roma Nord 12

Olimpus Roma, Real Campagnano 5

Academy SVS Roma 3