U18 regionale, rinviato per maltempo lo scontro diretto tra Poggio Moiano e Cesano

RIETI - Rinviato a data da destinarsi per maltempo lo scontro diretto tra Poggio Moiano e Cesano, valevole per la ventesima giornata del campionato Under 18 regionale (raggruppamento B). La sfida, in programma ieri pomeriggio alle 15:00, è stata rimandata a causa della pioggia che ha reso impraticabile il campo dei padroni di casa, attualmente al quinto posto con 28 punti condivisi proprio con gli avversari.

In attesa di conoscere il giorno in cui la partita potrà essere recuperata, la formazione sabina è pronta fin da subito ad allenarsi per preparare al meglio la difficile gara di sabato pomeriggio, alle 14:30, nella tana della P.C Aurelio, terza della classe a quota 37 e reduce da un 2-2 esterno contro l’Accademia Calcio Roma.

Alla luce del regolare svolgimento degli altri incontri del girone del Poggio Moiano, vediamo come è cambiata la classifica del torneo, che continua a sottolineare l’evidente dominio della squadra capolista:

Tor di Quinto 52

Spes Montesacro 39

P.C Aurelio 37

Colle Salario 29

Poggio Moiano, Cesano 28

Circolo Canottieri Roma 25

Accademia Calcio Roma 24

Virtus Trevignano Calcio 23

Don Gaspare Bertoni 18

Atletico Roma Nord 13

Real Campagnano 8

Academy SVS Roma, Olimpus Roma 6