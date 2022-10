U18 regionale: ottimo esordio casalingo per Poggio Moiano: Virtus Trevignano ko 5-1

RIETI – Esordio in casa esplosivo ieri pomeriggio per l’Under 18 del Poggio Moiano, che, nella seconda giornata del campionato regionale (girone B), si è imposta 5-1 ai danni della Virtus Trevignano Calcio. Prestazione di grande carattere fin dai primi minuti per la squadra sabina, a segno con una tripletta di Thomas Villani e una doppietta di Matteo Fasciolo.

Con questa importante vittoria, la squadra reatina si riscatta dal beffardo ko subito nella prima giornata contro l’Atletico Roma Nord e si può preparare con entusiasmo alla sfida di domenica prossima, alle 11, sul campo del Tor di Quinto, reduce da un pareggio per 1-1 contro l’Accademia Calcio Roma.

«Dopo l’immeritata sconfitta dello scorso weekend, i ragazzi hanno saputo giocare con forza e determinazione – dichiara il dirigente Alessio Menenti – Grazie ad un vero spirito di squadra, sommato a grinta, corsa e qualità, l’intero gruppo ha dimostrato non solo il proprio valore, ma anche la sua voglia di competere fino alla fine con i tanti avversari del torneo. Complimenti a tutti!»

Gli altri risultati della II giornata nel girone B

Colle Salario – Academy SVS Roma 4-2

Real Campagnano – Olimpus Roma 0-0

Spes Montesacro – Atletico Roma Nord 5-0

Circolo Canottieri Roma – P.C Aurelio 2-3

Classifica

P.C Aurelio 6

Tor di Quinto, Spes Montesacro 4

Poggio Moiano, Atletico Roma Nord, Virtus Trevignano Calcio, Colle Salario 3

Olimpus Roma, Real Campagnano, Don Gaspare Bertoni, Accademia Calcio Roma 1

Cesano, Circolo Canottieri Roma, Academy SVS Roma 0