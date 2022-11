U18: prima vittoria in trasferta per Poggio Moiano: Academy Svs Roma battuta 6-2

RIETI - Arriva anche il tanto atteso successo in trasferta per Poggio Moiano, corsaro 6-2 sul campo del fanalino di coda Academy Svs Roma nella settima giornata del campionato Under 18 regionale, girone B. Ottima prestazione per la formazione sabina, al momento al quarto posto con 13 punti e stavolta a segno con una tripletta di Fasciolo che si somma alle reti di Manuel e Thomas Villani e ad un gol di Paoletti.

«Partita giocata con grinta e tanta voglia di vincere - afferma il tecnico degli ospiti, Thomas Fasciolo - Abbiamo messo in campo tutto il nostro impegno, ottenendo un risultato entusiasmante anche in termini di piazzamento in classifica».

Ora il prossimo impegno è quello casalingo di domenica, alle 14:30, contro la Don Gaspare Bertoni, reduce da un pareggio tra le mura amiche.

Gli altri risultati del girone B

Don Gaspare Bertoni - Accademia Calcio Roma 1-1

P.C Aurelio - Atletico Roma Nord 2-0

Cesano - Virtus Trevignano 4-2

Oimpus Roma - Tor di Quinto 0-6

Circolo Canottieri Roma - Spes Montesacro 2-2

Riposo per Colle Salario e Real Campagnano

Classifica

Tor di Quinto 19

Cesano 16

P.C Aurelio 15

Poggio Moiano 13

Spes Montesacro 11

Accademia Calcio Roma 8

Virtus Trevignano, Atletico Roma Nord, Don Gaspare Bertoni 7

Circolo Canottieri Roma 6

Colle Salario 5

Real Campagnano 4

Olimpus Roma 1

Academy Svs Roma 0