U17, doppietta Nuova Rieti: ora sono 7 i punti di distacco dal Poggio Mirteto ko a Passo Corese. Risultati e commenti

RIETI – Con la vittoria casalinga per 4-0 nel recupero di mercoledì con Poggio Mirteto (doppietta di Iacoboni e gol di Marioni e del giovanissimo Fabrizi) insieme al successo di domenica in trasferta contro il Velinia, la Nuova Rieti consolida il suo primo posto nel campionato Under 17 provinciale, collocandosi a + 7 proprio rispetto ai mirtensi, battuti in trasferta dal Passo Corese. Occhio però alla Grifo Academy terza a 31, che, oltre ad una gara da recuperare domani contro la Studentesca, potrà approfittare anche del turno di riposo degli amarantocelesti durante il fine settimana in arrivo.

Le gare della XVI giornata andate in scena nel weekend (stop osservato dal Poggio Moiano)

Come anticipato, la Nuova Rieti vince anche lo scontro sul campo del Velinia, imponendosi 1-0 grazie al gol segnato dal 2008 Gobbi verso la fine del secondo tempo. «Contro Poggio Mirteto abbiamo fatto una bellissima partita, mentre con Velinia abbiamo dovuto lottare per riuscire ad ottenere i tre punti – afferma il tecnico Luigi Masci – Anche in quest’ultima sfida in trasferta ho potuto notare che i ragazzi hanno compreso l’importanza di ogni singolo incontro e questo fa ben sperare in vista dei prossimi impegni. Se è vero che Poggio Mirteto è a -7 ma può sempre impensierire, sarà importante fare attenzione pure alla Grifo Academy. Pertanto, manteniamo alta la concentrazione e continuiamo a lavorare».

«Sono orgoglioso della prova della mia squadra che, rispetto al 10-2 subito all’andata, ha mostrato evidenti miglioramenti – confessa l’allenatore del Velinia Simone Marchetti – Abbiamo affrontato un avversario molto valido a cui abbiamo però cercato di complicare parecchio la vita. Ripartiamo da questo buon risultato in vista del weekend in arrivo».

Commentiamo ora il ko del Poggio Mirteto, superato in trasferta 2-1 dal Passo Corese nonostante il gol di Sechi. Ospiti che, pur essendo apparsi piuttosto sottotono, hanno trovato un avversario ben messo in campo e ciò è confermato anche dal loro mister Daniele Guiso: «Sono molto contento per il successo dei ragazzi e allo stesso tempo per la maniera con cui hanno affrontato l’incontro. Complimenti a Mancini per la doppietta e a tutto il gruppo per la personalità. Sfida, nel complesso, corretta e ben gestita dall’arbitro».

«Si è trattato della partita più brutta della nostra stagione – spiega l’allenatore del Poggio Mirteto Gianluca Cianfa – Credo che i ragazzi abbiano accusato il ko contro la Nuova Rieti, ma noi siamo pronti per rimetterci subito in carreggiata e per dare il massimo già dal prossimo appuntamento di campionato».

Vince invece la Grifo Academy, reduce da un 3-2 interno ai danni di un Città di Rieti a cui non bastano le reti di Bianchetti e Spognardi. Decisiva la tripletta di un ottimo Piermarini che proietta nel migliore dei modi la squadra al recupero di domani pomeriggio con la Studentesca. «Match sofferto che abbiamo approcciato molto bene – racconta il tecnico della Grifo Academy Roberto Bisonni – Peccato per l’espulsione subita e per qualche scelta arbitrale abbastanza discutibile».

«Inizio non entusiasmante che ci ha portato sotto di due reti – replica il mister del Città di Rieti Matteo Pacilli – In seguito, abbiamo subito accorciato le distanze, non riuscendo però ad evitare il 3-1. Nella ripresa abbiamo reagito, ma non è bastato. Non c’è dubbio, però, che abbiamo lottato fino all’ultimo secondo».

Quarto posto consolidato per il Mentana 1947: contro gli ospiti dell’Accademia Sabina i romani si impongono, infatti, 1-0 con un prezioso gol di Mordanini. «Abbiamo creato tanto e abbiamo mostrato un’evidente superiorità in termini di gioco – dice il tecnico dei padroni di casa Michele Sassone – Purtroppo siamo ancora un po’ altalenanti nelle prestazioni, ma siamo comunque in una bella posizione di classifica e ciò ci rende senz’altro felici».

«Dispiace per la sconfitta perché i ragazzi hanno dato il massimo e meritavano certamente di più – aggiunge l’allenatore dell’Accademia Emiliano Faiola - Avevamo diverse assenze e, nonostante questo, abbiamo offerto una buona prestazione sotto il punto di vista tecnico e caratteriale. L'unico appunto che posso fare ai ragazzi è quello di essere più cinici sotto porta e saper sfruttare al meglio le molte occasioni che creiamo».

Infine, sorride pure Palombara, corsaro 3-1 sul campo della Pro Calcio Studentesca. Gara equilibrata e decisa soltanto negli ultimi 10 minuti quando, al gol di Inches, hanno risposto Franconi, Borelli e Corsaletti. «Match combattuto in un terreno di gioco purtroppo in pessime condizioni – dichiara l’allenatore dei vincitori Umberto Marchionni – Faccio i complimenti ai ragazzi per la grinta che ci ha portato al successo e allo stesso tempo mi congratulo con l’arbitro per il buon lavoro».

«Mai come questa volta il risultato appare bugiardo – sostiene il tecnico della Studentesca Gildo Finco – Ottima la gestione dell’incontro da parte del direttore di gara».

La classifica aggiornata

Nuova Rieti 40

Poggio Mirteto 33

Grifo Academy 31

Mentana 1947: 25

Passo Corese 22

Accademia Calcio Sabina 20

Palombara 18

Città di Rieti 16

Velinia 12

Poggio Moiano 6

Pro Calcio Studentesca 3