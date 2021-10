U17 e U16 regionali: comincia con un doppio pareggio l’avventura del Cantalice

Martedì 19 Ottobre 2021, 12:39 - Ultimo aggiornamento: 12:50

RIETI – Al via una nuova stagione dei campionati Under 17 e Under 16 regionali. Cantalice, appartenente in entrambe le competizioni al girone B, esordisce con un doppio pareggio, mostrando subito buoni segnali in termini di gioco e determinazione.

Under 17 regionale

Termina 2-2 la sfida in casa contro la Boreale Don Orione. Per la squadra reatina, reti di Ceccarelli e Braconi e prestazione sicuramente convincente contro una squadra attrezzata per poter figurare al meglio durante il torneo. Prossimo impegno in arrivo nel weekend, nella tana dell’Acquacetosa.

Under 16 regionale

Festival del gol anche nella sfida in trasferta contro il Petriana: il match termina, infatti, 3-3, con reti degli ospiti firmate da Faraglia, Iacoboni e Allegri. Una gara dalle mille emozioni affrontata con carattere dal team cantaliciano, che ora si prepara alla sfida del fine settimana contro la Flaminia Civitacastellana.

Il commento del dg

«Abbiamo affrontato due grandissime squadre, costruite per vincere i campionati – dichiara il direttore generale del Cantalice, Eusebio Dionisi – Contro entrambe, abbiamo dimostrato di essere all’altezza della situazione e di poter esprimere con fermezza il nostro gioco. Tutto ciò ci rende molto felici perché significa che il lavoro fatto nel tempo per costruire formazioni di qualità sta continuando a dare i suoi frutti. Detto questo, continuiamo su questa strada in vista delle sfide successive, mantenendo sempre alta l’attenzione».