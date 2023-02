U17: rinviato lo scontro al vertice tra Nuova Rieti e Poggio Mirteto, ok Mentana 1947 e Accademia Sabina. Risultati e commenti

RIETI - Turno privo di due gare ma altrettanto ricco di risultati importanti. Così può essere riassunto il fine settimana appena trascorso, in cui è andata in scena la tredicesima giornata del campionato Under 17 provinciale reatino.

Grazie anche alle parole dei tecnici, riepiloghiamo i risultati delle varie sfide, segnalando che, oltre a Città di Rieti-Velinia già spostata da tempo al 25 febbraio, è stato rinviato a data da destinarsi anche lo scontro al vertice fra Nuova Rieti e Poggio Mirteto.

Le partite nel dettaglio

Cominciamo proprio dalla gara non più giocata fra Nuova Rieti e Poggio Mirteto, costrette a non scendere in campo per decisione dell'arbitro che, notando ancora la presenza di ghiaccio su alcuni punti del comunale di Cantalice, ha preferito non mettere a rischio l'incolumità dei ragazzi. «È stato un peccato non essere riusciti a disputare il match - spiega il tecnico dei padroni di casa Luigi Masci - Credo che si sarebbe potuto giocare lo stesso, ma prendiamo atto della scelta arbitrale. Per fortuna si trattava di un incontro con la prima della classe, che non ha potuto approfittare del nostro stop per accrescere di più il suo distacco».

«Sinceramente siamo molto amareggiati di essere venuti inutilmente sul campo degli avversari - confessa il segretario del Poggio Mirteto Stefano Rossetti - Il giorno prima già era stata rimandata la sfida dell'U19 tra Cantalice e Sant'Angelo Romano e quindi era piuttosto prevedibile che anche in questo caso ci sarebbe stato un nulla di fatto. Se tutto fosse stato più chiaro, ci saremmo risparmiati un viaggio a vuoto».

Approfittando anche del riposo della Grifo Academy, al momento terzo a -2 dal primo posto, Mentana consolida la quarta posizione dopo aver superato 5-2 una Pro Calcio Studentesca a segno con Inches e Cavalli. Per i romani, reduci da tre vittorie consecutive e da un momento di gran forma, reti firmate da Di Gianfelice, Mordanini, Gross, Di Salvatore e Antico. «Dopo un inizio di gara da dimenticare, abbiamo reagito e ribaltato il risultato - racconta mister Michele Sassone - Ora dobbiamo continuare a far bene senza guardare troppo la classifica. Complimenti ai ragazzi!»

«Ottima prestazione e risultato bugiardo - replica il tecnico della Studentesca Gildo Finco - Dispiace per l'arbitro presente che, a mio avviso, oltre ad aver commesso vari errori, è stato davvero maleducato nei nostri confronti».

Quinto posto mantenuto per l'Accademia Calcio Sabina, vincitrice 4-2 ai danni degli ospiti del Passo Corese, a cui non basta la doppietta di Marra. «Abbiamo preso subito un palo e poco dopo forse sarebbe stato giusto assegnarci un rigore - afferma l'allenatore coresino Daniele Guiso - Fatali sono state le due reti incassate sempre nella prima frazione, in cui abbiamo abbassato troppo la guardia».

Infine si chiude con un pareggio l'incontro fra Poggio Moiano e Palombara, in gol rispettivamente con De Carli e Di Cintio. «Approccio positivo alla partita - confessa il mister dei padroni di casa Maurizio Marcelli - e atteggiamento da squadra grazie anche all'aiuto dei ragazzi dei 2008, che hanno deciso di supportare gli allievi nelle mancanze di alcuni ruoli fondamentali. Abbiamo affrontato una formazione ben messa in campo e molto fisica, conservando il giusto atteggiamento e giocando anche molti palloni. I ragazzi cominciano a credere nelle loro forze anche se la classifica non è delle migliori. Preso il gol, hanno reagito benissimo prendendosi il pareggio e rischiando di vincere a due minuti dalla fine. Bravi tutti per il sacrificio e la voglia di imparare».

«Abbiamo sprecato troppe occasioni - aggiunge il tecnico del Palombara Umberto Marchionni - È stata una di quelle partite sfortunate, in cui si è pagato qualsiasi errore. Sicuramente ci ha penalizzato sia il fatto che eravamo rimaneggiati sia la presenza di rinforzi a favore degli avversari, ma dobbiamo lavorare per essere sempre più incisivi in fase offensiva».

Classifica aggiornata

Poggio Mirteto 27

Nuova Rieti, Grifo Academy 25

Mentana 1947: 21

Accademia Calcio Sabina 20

Passo Corese 16

Palombara 15

Città di Rieti 14

Velinia 7

Poggio Moiano 5

Pro Calcio Studentesca 3