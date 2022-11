U17 provinciale: Mentana 1947 travolgente, bene la capolista Grifo Academy e altre 2 reatine. Risultati e commenti

RIETI - Trascorso un nuovo fine settimana calcistico, è tempo di fare il punto sui risultati della sesta giornata del campionato Under 17 provinciale. Successo molto ampio per Mentana 1947, così come arrivano i tre punti per la capolista Grifo Academy, per Passo Corese e Poggio Mirteto.

Non si è invece giocata, a Santa Rufina, la sfida di sabato pomeriggio tra Pro Calcio Studentesca e Città di Rieti. Le due formazioni hanno concordato insieme di rinviare il match visto che, proprio nel paese reatino, poche ore prima della partita, si era svolto il funerale di Edoardo Tabbo, il diciottenne scomparso giovedì dopo un tragico incidente in moto sulla Terminillese.

Le gare in dettaglio

Tra le mura amiche, la Grifo Academy supera 2-0 l'Accademia Calcio Sabina e mantiene salda la vetta a 15 punti. Decisive le reti di Mane e Brozzi. «I ragazzi hanno giocato una bella partita contro un avversario valido e con un bravo portiere - dichiara il tecnico dei padroni di casa, Roberto Bisonni - Complimenti a tutto il mio gruppo per l'atteggiamento».

Buona vittoria casalinga anche per Passo Corese, reduce da un 2-1 ai danni di un Palombara a cui non basta il gol di Taschetti. Per i bianconeri, decisiva la doppietta di Desideri. «Gara combattuta, che abbiamo giocato e gestito meglio nella ripresa - afferma il tecnico bianconero, Daniele Guiso - Nel finale, con un po' più di precisione, avremmo potuto chiudere il match con un punteggio più ampio».

«Ci siamo presentati sul terreno di gioco piuttosto rimaneggiati, ma siamo stati comunque bravi - spiega il mister del Palombara Umberto Marchionni - Al di là del risultato, i ragazzi hanno fatto una buona prova, che fa ben sperare per i prossimi impegni».

Successo esterno per Poggio Mirteto, corsaro 2-1 sul campo del Velinia con gol di De Sanctis e Petrini e al momento secondo in classifica. Per i padroni di casa, insufficiente la rete di Del Sole. «Si è trattato di una gara difficile contro un avversario che, tra le mura amiche, ha dimostrato di giocare molto bene - spiega il mister della formazione ospite, Gianluca Cianfa - Con coraggio siamo riusciti però a portare a casa tre punti importantissimi, non facendoci distrarre da qualche tensione che si è creata con gli avversari durante la ripresa».

«Dopo un buon primo tempo, i ragazzi si sono fatti condizionare da un po' di scintille tra loro e gli avversari - commenta l'allenatore del Velinia, Simone Marchetti - Ciò ha contribuito a non rendere preciso il nostro gioco e a subire un ko di cui siamo piuttosto dispiaciuti».

Infine, gara a senso unico tra Mentana 1947 e Poggio Moiano: i romani si impongono 15-0, andando a segno con un poker di Balducci, una tripletta di Mordanini, le doppiette di Di Stefano e De Luca e i gol di Antico, Tonelli, Di Gianfelice e Befani.

Turno di riposo osservato dalla Nuova Rieti Calcio

Classifica

Grifo Academy 15

Poggio Mirteto 12

Passo Corese 11

Nuova Rieti Calcio, Palombara 10

Mentana 1947: 9

Accademia Calcio Sabina 7

Città di Rieti 4

Velinia, Pro Calcio Studentesca 3

Poggio Moiano 0