U17 provinciale: ultima giornata ricca di gol ed emozioni. Risultati, commenti e classifica definitiva

RIETI - Tante reti ed emozioni hanno contraddistinto l'ultimo turno del campionato Under 17 provinciale, andato in scena nel fine settimana da poco trascorso. Grazie anche al contributo dei protagonisti, facciamo insieme il punto sui risultati del weekend, dando poi uno sguardo alla classifica definitiva del torneo.

Le gare della XXII e ultima giornata nel dettaglio (riposo per la Pro Calcio Studentesca)

Cominciamo dalla Nuova Rieti vincitrice della competizione: sul campo del Poggio Moiano gli amarantocelesti si sono imposti facilmente con un netto 9-0, che conclude la regular season nel migliore dei modi. Ottima prova per Del Sole, autore di una tripletta che si aggiunge alla doppietta di un altrettanto ispirato De Marco e ai gol di Cenciarelli, D'Angeli, Iacoboni e Marioni. «Si è chiuso un anno in cui i ragazzi sono stati protagonisti di una straordinaria cavalcata - spiega il mister degli ospiti Luigi Masci - Se è infatti assodato che tutto lo staff tecnico gioca un ruolo importante per la buona resa di una squadra, è altrettanto vero che un gruppo che fa la differenza si nota soprattutto dai giocatori che lo compongono e dal loro costante impegno e sacrificio. Anche in questa occasione contro il Poggio Moiano, sono stato molto felice di vedere una formazione concentrata e motivata, che ha voluto onorare al meglio il suo ultimo incontro di campionato».

Ottimo finale di stagione anche per la Grifo Academy seconda della classe: contro Passo Corese, la compagine romana ha prevalso 8-3 grazie ad una tripletta di Brozzi e alle reti di Tolomei, Pinto, Mane, Cristian e Capone. Per i bianconeri, invece, gol di Simonetti, Simion e Onofri. «Bella partita contro un avversario forse un po' sottotono - dichiara l'allenatore dei padroni di casa Roberto Bisonni - Al di là di ciò, sono contento di questa vittoria, che ci ha permesso di terminare nella maniera giusta il nostro campionato».

«Si è concluso un girone di ritorno in cui purtroppo non abbiamo confermato il buon rendimento della fase d'andata - confessa il tecnico coresino Daniele Guiso - In troppe partite, infatti, non siamo scesi in campo con il giusto atteggiamento e le altre squadre ne hanno saputo approfittare».

Bella vittoria casalinga dell'Accademia Sabina ai danni del Poggio Mirteto: al comunale di Forano i biancoazzurri si sono aggiudicati un difficile derby grazie ad una tripletta di Giammarco Petrucci e altri due gol di Daniele Petrucci, che hanno reso del tutto inutili le reti avversarie firmate da De Sanctis, Petrini e Broccoletti.

«Sono molto felice della prestazione - afferma il mister dell'Accademia Emiliano Faiola - I ragazzi hanno dato il massimo e quindi meritano i migliori complimenti. Inoltre abbiamo concluso la partita con quattro giocatori più piccoli del 2008, capaci di dimostrare con coraggio il proprio valore. Complessivamente sono convinto che ci saremmo potuti togliere qualche soddisfazione in più se avessimo avuto la possibilità di vivere tutta la stagione con la rosa al completo. Purtroppo nel girone di ritorno abbiamo fatto i conti, ogni settimana, con assenti e infortuni vari. Adesso, con la Coppa Provincia in arrivo, abbiamo l'opportunità di chiudere al meglio la stagione e sono certo che i ragazzi lavoreranno al meglio per fare bella figura».

«In questa occasione, avendo già messo il terzo posto in cassaforte, abbiamo giocato un po' deconcentrati - aggiunge l'allenatore mirtense Gianluca Cianfa - Nonostante il gruppo sia composto da diversi ragazzi più piccoli, siamo riusciti a fare un grandissimo campionato, andando oltre le nostre aspettative. Tanti complimenti a questa splendida squadra!»

Tanti gol tra le mura amiche e quinto posto per il Città di Rieti, autore di uno spumeggiante 7-3 contro un Palombara che era reduce dal ko per 3-0 nel recupero del 26 aprile sul campo del Mentana 1947 (reti di Balducci, Grosso e Mattoni). Per i padroni di casa, tripletta di Cavalli, doppietta di Roselli e gol di Bianchetti e Spognardi, che hanno neutralizzato le realizzazioni romane ad opera di Franconi, Lucci e Taschetti.

«Campionato chiuso in bellezza e con una grande crescita alle spalle - afferma il tecnico reatino Matteo Pacilli - Forse qualche punto è stato perso ingenuamente per strada, ma complessivamente il bilancio di questa annata è molto positivo».

«Partita in cui ci siamo presentati in dodici, ma che abbiamo affrontato con buon carattere - replica mister Umberto Marchionni del Palombara - Abbiamo giocato alla pari fino a quando, nel giro di 10 minuti, abbiamo regalato una serie di occasioni che gli avversari hanno immediatamente sfruttato per ottenere un risultato finale ampio. Peccato per questo ko, soprattutto perché l'atteggiamento della squadra è stato senz'altro pregevole».

Infine, registriamo un prezioso 1-0 del Velinia in casa di un ostico Mentana 1947, che si è dovuto arrendere di fronte alla rete decisiva di Aloisi. «È stata un'annata divisa in due parti - sostiene il tecnico del Velinia Simone Marchetti - La prima, collegata al girone d'andata, è stata sicuramente negativa, la seconda invece ci ha regalato diverse soddisfazioni, che ci hanno consentito di migliorare la nostra posizione di classifica. In merito alla partita, abbiamo creato tanto e ritengo che abbiamo meritato il successo. Ora siamo pronti per affrontare con grinta la Coppa Provincia».

«Nonostante il ko, i ragazzi hanno disputato una partita sontuosa che ci ha permesso di portare a casa il definitivo quarto posto - dichiara mister Michele Sassone del Mentana 1947 - Nell'ultima settimana abbiamo giocato con grande carattere e spirito di sacrificio ben tre gare, che hanno confermato le potenzialità dei nostri ragazzi, capaci di onorare la maglia di una società nata da appena nove mesi. Adesso è però tempo di pensare alla Coppa. Faremo il possibile per provare ad alzarla».

La Coppa Provincia in arrivo

Come anticipato da alcuni tecnici, a metà maggio, precisamente nel weekend del 13 e 14, dovrebbe partire la Coppa Provincia, che coinvolgerà le formazioni classificatesi dal secondo al nono posto. In attesa di ulteriori dettagli da parte della Lnd Rieti, il regolamento prevede la presenza di tutte gare secche dai quarti di finale fino al match conclusivo, proponendo inizialmente i seguenti abbinamenti:

Seconda vs nona

Terza vs ottava

Quarta vs settima

Quinta vs sesta

Classifica definitiva

Nuova Rieti 55

Grifo Academy 47

Poggio Mirteto 40

Mentana 1947: 32

Città di Rieti 31

Accademia Calcio Sabina 29

Passo Corese 27

Velinia 22

Palombara 21

Poggio Moiano 9

Pro Calcio Studentesca 3