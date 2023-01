U17 provinciale: successo largo e vetta consolidata per la Nuova Rieti, inseguono Poggio Mirteto e Grifo Academy. Risultati e commenti

RIETI – Ripartite a pieno nel fine settimana appena trascorso le gare del campionato di calcio Under 17 provinciale. Ottimo inizio di 2023 per la Nuova Rieti capolista, inseguita da Poggio Mirteto e Grifo Academy che vincono proprio come Poggio Moiano e Mentana 1947.

Le sfide della decima giornata nel dettaglio (turno di riposo osservato dal Velinia)

Convincente prestazione per la Nuova Rieti Calcio, corsara 5-1 sul campo di un’Accademia Sabina a segno con Dibartolo. Sfida approcciata fin da subito con grande carattere e intensità dagli amarantocelesti, in gol con una doppietta di Cervelli che si somma alle reti di Cenciarelli, Iacoboni e Del Sole. «Si è trattato senza dubbio della nostra migliore partita durante questa stagione – confessa il tecnico degli ospiti Luigi Masci – Abbiamo incontrato un avversario molto preparato che mi ha impressionato particolarmente e quindi faccio subito le mie congratulazioni al mister Emiliano Faiola. In merito all’incontro, posso dire che siamo stati molto attenti a gestire la pressione dei padroni di casa, chiudendo la prima frazione sull’1-0. Nella ripresa, abbiamo mantenuto il controllo della situazione, riuscendo a portare a casa un successo prezioso per poter continuare a guidare il torneo. Sono, inoltre, felice di aver cominciato a recuperare diversi ragazzi di grande valore assenti dal campo da diverso tempo, così come mi auguro di vedere sempre più spesso gare così intense e corrette come quella di sabato con l’Accademia. Bravi tutti!»

«Sconfitta meritata contro una squadra di livello superiore che esprime un eccellente calcio – confessa mister Faiola - Quando si perde così bisogna solo fare i complimenti agli avversari e pensare già a come preparare al meglio la prossima gara».

Vittoria in un’ostica trasferta pure per Poggio Mirteto, ora secondo a -1 dalla vetta. Contro il Città di Rieti, in rete con Saburri e Roselli, i sabini si impongono 3-2 grazie alla doppietta di De Sanctis e al gol di Cristofanelli. «Non abbiamo disputato una bellissima partita, ma credo che abbiamo meritato il risultato positivo – racconta l’allenatore mirtense Gianluca Cianfa – Ci siamo trovati di fronte ad una squadra interessante che, accorciando le distanze negli ultimi minuti, ha provato fino alla fine ad impensierirci e a riaprire i giochi. Complimenti ai miei ragazzi per il buon lavoro che ha dato i suoi frutti sul campo».

«Gara non giocata al top che abbiamo affrontato comunque con coraggio – dichiara il mister del Città di Rieti Matteo Pacilli – Peccato per il secondo gol degli avversari che purtroppo è stato convalidato con la prima frazione già terminata, ma in ogni caso mi ha fatto piacere notare che i ragazzi abbiano detto la loro fino all’ultimo minuto, quando hanno sfiorato un pareggio che forse avremmo meritato».

Successo di misura tra le mura amiche per la Grifo Academy, reduce da un 1-0 ai danni del Palombara firmato da Brozzi. «Buona prestazione dei ragazzi contro un avversario complesso – spiega il tecnico dei vincitori Roberto Bisonni – Nonostante un arbitraggio un po’ da rivedere, siamo riusciti a prevalere ed ora continuiamo ad inseguire le due formazioni avanti a noi per cercare di riprenderci la vetta. Questo è il nostro obiettivo primario».

«Partita combattuta soprattutto a centrocampo – afferma l’allenatore del Palombara Umberto Marchionni – Nel secondo tempo, a causa di un errore evitabile, siamo andati sotto, ma abbiamo reagito con il giusto atteggiamento. Dispiace per l’arbitraggio, purtroppo non all’altezza della situazione».

Bel risultato anche per il Mentana 1947, vincitore 2-0 sul Passo Corese grazie alle reti del giovanissimo Mulas e Mordanini. «Abbiamo affrontato il match nella giusta maniera – spiega il mister dei padroni di casa Michele Sassone – Sono molto contento della prestazione del gruppo e del gol di Mulas, che è un 2008 molto valido su cui si può fare sempre affidamento. Ora testa all’importante sfida con il Velinia».

Infine, sorride anche Poggio Moiano dopo la vittoria per 4-2 contro gli ospiti della Pro Calcio Studentesca. Per i sabini, apparsi piuttosto in crescita durante il match, doppietta di Pecoroni e gol di Paoletti e Tulli. «Una gara molto in equilibrio tra due squadre in difficoltà che vogliono comunque continuare ad essere protagoniste – spiega l’allenatore del Poggio Moiano Maurizio Marcelli – Siamo stati bravi a gestire bene il risultato e a sfruttare nel modo corretto i cambi. Sto notando che i ragazzi stanno maturando sempre più e questa è veramente una bella soddisfazione».

Classifica

Nuova Rieti 22

Poggio Mirteto 21

Grifo Academy 19

Accademia Calcio Sabina 16

Mentana 1947, Passo Corese 15

Palombara 13

Città di Rieti 10

Velinia 7

Poggio Moiano 4

Pro Calcio Studentesca 3