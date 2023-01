U17 provinciale: Poggio Mirteto approfitta dello stop forzato della Nuova Rieti e si piazza al comando. Risultati e commenti

RIETI – Con il fine settimana ormai alle spalle, siamo pronti a fare il punto sulle gare del campionato di calcio Under 17 provinciale grazie anche al contributo di tecnici e giocatori. Undicesima giornata che ha regalato vittoria e vetta al Poggio Mirteto, che ha approfittato del rinvio al 26 febbraio della sfida tra Nuova Rieti e Poggio Moiano per eccessivo ghiaccio sul campo di via Andrea Costa a Cantalice. Da registrare poi altrettante soddisfazioni per Grifo Academy, che continua a inseguire, così come per Città di Rieti e Mentana 1947.

Le sfide nel dettaglio (turno di riposo osservato dalla Pro Calcio Studentesca)

Prezioso successo nel derby casalingo con l’Accademia Calcio Sabina per Poggio Mirteto, giunto al comando momentaneo della classifica dopo aver prevalso con un netto 4-0. Partita molto corretta da parte di entrambe le squadre di fronte ad una buonissima cornice di pubblico, che ha potuto assistere ad una bella prova dei mirtensi coronata dalla tripletta di De Sanctis e dal gol di Sechi. «Abbiamo disputato un ottimo incontro – afferma il tecnico dei vincitori Gianluca Cianfa – I ragazzi hanno avuto il giusto approccio fin dall’inizio, dimostrando un'evidente superiorità dal punto di vista del gioco. Faccio i complimenti ad entrambe le formazioni per aver dato vita ad una gara serena, in cui alla base di tutto c’è stato il divertimento e lo sport».

«Match cominciato fin dall’inizio con il piede sbagliato – confessa l’allenatore dell’Accademia Emiliano Faiola - Siamo entrati in campo intimoriti lasciando l'iniziativa agli avversari. Peccato, perché si è trattato di un'occasione per rimanere a ridosso delle prime posizioni».

Risultato esterno molto largo per la Grifo Academy, corsara 6-1 sul campo del Passo Corese e ora a 22 punti proprio come la Nuova Rieti che è al secondo posto. Gara dominata da parte dei romani, a segno con una tripletta di Piermarini che si aggiunge alle reti di Mane, Pinto e Solitanu. Per i bianconeri, gol del momentaneo 1-1 firmato da Silvestri. «Eccellente prestazione da parte del mio gruppo – racconta il mister della Grifo Academy Roberto Bisonni – Sono contento di essere riuscito a recuperare diversi giocatori e quindi di aver avuto a disposizione tanti elementi di questa splendida squadra. Ora faremo di tutto per riprenderci il tanto ambito primo posto».

«Dopo un primo tempo in cui eravamo sotto soltanto 2-1, nella ripresa siamo crollati – spiega il tecnico del Passo Corese Daniele Guiso – Sono stato però felice di aver recuperato il nostro portiere 2007 che, fino alla notte precedente, era stato influenzato. Nonostante non fosse al top, si è messo subito a disposizione della squadra, perciò lo ringrazio vivamente».

Prezioso successo esterno e ottima prestazione per il Città di Rieti, che espugna 2-1 il campo di un Palombara a segno con Gizzi e ora raggiunto al settimo posto con 13 punti. Per gli amarantocelesti, reti di Roselli e poi di Bianchetti, ancora decisivo per la vittoria grazie ad un gran gol di sinistro a seguito di un’azione personale. «Sono molto contento di aver realizzato il 2-1 che ci ha permesso di ottenere tre punti molto importanti – dichiara proprio il bomber Giuseppe Bianchetti – Questo risultato è frutto di una grande prova collettiva di cui dobbiamo essere orgogliosi. Sono, tuttavia, dispiaciuto per l’infortunio subito all’inguine, che non mi permetterà di prendere parte alla sfida di domani in Coppa Italia con la prima squadra».

«Risultato giusto, arrivato a causa di due errori che ci sono costati cari – aggiunge l’allenatore del Palombara Umberto Marchionni – Va comunque sottolineato che abbiamo sempre cercato di fare la nostra partita contro un avversario interessante e ben organizzato. Ora, archiviato il ko, siamo già al lavoro per il prossimo impegno ufficiale».

Infine, grazie al gol realizzato da Di Salvatore, si chiude 1-0 per il Mentana 1947 una gara piuttosto tirata sul campo del Velinia. «Abbiamo vinto una partita molto difficile visto che, dopo appena 20 minuti, siamo rimasti in dieci per un’espulsione decisamente discutibile – spiega il mister dei vincitori Michele Sassone – I ragazzi hanno dimostrato di avere gli attributi, tanto che sono convinto che, a seguito di questo successo, avremmo meritato 6 punti invece dei soliti 3. Godiamoci la vittoria continuando però ad allenarci al massimo in vista dei successivi incontri».

«Sfida in cui le due squadre non hanno avuto molte occasioni da gol – confessa il tecnico del Velinia Simone Marchetti – Nonostante ciò, i ragazzi hanno fatto una buona partita, non lasciandosi condizionare dalle numerose assenze che ci hanno portato a scendere in campo con 12 uomini contati. Credo che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto».

Classifica aggiornata

Poggio Mirteto 24

Nuova Rieti, Grifo Academy 22

Mentana 1947: 18

Accademia Calcio Sabina 16

Passo Corese 15

Città di Rieti, Palombara 13

Velinia 7

Poggio Moiano 4

Pro Calcio Studentesca 3