U17 provinciale: pari il big match Passo Corese-Nuova Rieti Calcio, Grifo Academy balza in vetta. Risultati e commenti

RIETI – Con il weekend ufficialmente alle spalle, analizziamo i risultati del campionato Under 17 provinciale reatino, di cui, tra sabato e domenica, è andata in scena la quarta giornata. In primo piano, c’è sicuramente il pareggio nella sfida al vertice tra Passo Corese e Nuova Rieti Calcio, che consente alla Grifo Academy di balzare in vetta alla classifica.

Le gare in dettaglio

Come anticipato, si chiude 2-2 l’interessante match tra Passo Corese e Nuova Rieti Calcio, a segno rispettivamente con Iavarone e Marra e con una doppietta di Marioni. Nel primo tempo, partita approcciata molto bene dai padroni di casa, che vanno all’intervallo avanti di due reti, per poi subire una reazione amarantoceleste che forse ha tardato troppo ad arrivare. «Sapevo che sarebbe stata una partita difficile contro la formazione del mio amico Luigi Masci – dichiara il tecnico bianconero, Daniele Guiso – Nel primo tempo, dopo il 2-0, abbiamo anche colpito una traversa, ma nella ripresa gli ospiti, che continuano ad essere i favoriti per la vittoria del campionato, ci hanno pressato con forza, sfruttando una serie di ripartenze».

«Abbiamo sottovalutato una sfida complessa in un campo in terra che continua a penalizzare il nostro gioco – aggiunge proprio mister Masci – Dobbiamo essere consapevoli che, senza umiltà e attenzione, rischiamo di complicarci la vita da soli e quindi siamo già al lavoro per poter continuare a migliorare su questo aspetto. Tra gli elementi positivi della gara, certamente ho apprezzato il cambio di atteggiamento avuto nella ripresa, ma dobbiamo impegnarci per mantenere un’intensità costante dall’inizio alla fine».

Sale al primo posto la Grifo Academy che, sul campo della Pro Calcio Studentesca, riesce ad imporsi 3-1 grazie alla tripletta di un ispirato Pinto. Dall’altra parte, inutile l’iniziale rete firmata da Inches. «Nonostante i tre punti, all’inizio non abbiamo giocato in maniera adeguata – confessa l’allenatore degli ospiti, Roberto Bisonni - In seguito, però, siamo stati bravi a modificare il nostro modo di stare in campo, ottenendo un risultato molto prezioso».

«Rispetto alle altre partite disputate finora, stavolta siamo andati molto meglio – spiega il tecnico della Studentesca, Gildo Finco – Questo è il segnale che i ragazzi, pian piano, stanno crescendo».

Passando all’incontro tra Mentana 1947 e Città di Rieti, arriva una larga vittoria per la formazione romana, che liquida gli avversari 6-1. Decisive le doppiette di Befani, Cavalli e Balducci che neutralizzano la rete amarantoceleste realizzata da Bianchetti. «Sfida interpretata alla grande, in cui abbiamo imposto subito il nostro pressing – commenta il mister del Mentana 1947, Michele Sassone – I ragazzi si erano preparati al meglio per poter affrontare un avversario sicuramente di valore. Complimenti sinceri ad ognuno di loro».

«Partita purtroppo a senso unico – riflette l’allenatore reatino, Matteo Pacilli – Abbiamo incontrato una squadra di livello, con giocatori molto interessanti che ci hanno messo parecchio in difficoltà. Ora è importante lavorare per ottenere subito un risultato positivo e per essere in grado di reagire diversamente di fronte a situazioni di gioco complesse come quella da poco vissuta».

Tra le mura amiche, ottima prestazione del Palombara, che, con la doppietta di Taschetti e il gol di Corsaletti, supera 3-1 un Poggio Mirteto a segno con Sechi. «Dopo aver subito la rete avversaria – spiega il tecnico romano, Umberto Marchionni – abbiamo avuto una bellissima reazione, che conferma ancora una volta le potenzialità e la voglia di fare bene dei miei ragazzi. Complimenti quindi al Poggio Mirteto, che ritengo una squadra di valore, ma soprattutto tante congratulazioni al mio gruppo, che, diversamente da quanto era stato detto in partenza, sta ottenendo con impegno e sacrificio risultati importanti. Ringrazio tutta la società, in particolare il presidente Lucio Francucci, per l’opportunità di allenare questa squadra così affiatata».

«Nonostante le assenze importanti e il fatto che ci siamo presentati in tutto in 14, siamo riusciti a mantenere il match in equilibrio – aggiunge l’allenatore mirtense, Gianluca Cianfa – I due gol di scarto probabilmente non rendono giustizia alla buona prestazione offerta, ma sono certo che sapremo rifarci».

Infine, vince largamente il Velinia, rifilando un importante 6-1 ad un Poggio Moiano che va a segno con Filabozzi. Per gli antrodocani, che secondo mister Simone Marchetti sono però scesi in campo in maniera un po’ troppo superficiale, doppietta di Antonelli e reti di Antonini, El Magradi, Del Sole e Paciotti.

Turno di riposo osservato dall’Accademia Calcio Sabina.

Classifica

Grifo Academy 9

Passo Corese 8

Nuova Rieti Calcio, Palombara 7

Poggio Mirteto, Mentana 1947: 6

Accademia Calcio Sabina, Città di Rieti 4

Velinia, Pro Calcio Studentesca 3

Poggio Moiano 0