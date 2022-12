U17 provinciale: la Nuova Rieti vince lo scontro al vertice, ampio successo per Città di Rieti. Rinviate due gare. Risultati e commenti

RIETI – Cala il sipario sull’ottava giornata del campionato Under 17 provinciale reatino. In parallelo al rinvio di due partite, la Nuova Rieti vince in trasferta lo scontro al vertice con la Grifo Academy, Città di Rieti trova un successo molto ampio, mentre Velinia e Passo Corese si dividono la posta in palio.

Le gare nel dettaglio

Risultato molto importante per la Nuova Rieti Calcio che, grazie ai gol di Iacoboni, De Marco e De Bona, batte 3-1 i padroni di casa della Grifo Academy (a segno con Mane) e li aggancia al primo posto in classifica. Prestazione di carattere per la formazione amarantoceleste, come conferma il tecnico Luigi Masci: «Per quasi tutta la partita abbiamo giocato un buon calcio, dimostrando grinta e soprattutto unità. Un risultato prezioso anche perché ci dà morale e ci spinge ad affrontare al massimo il derby della prossima settimana con Città di Rieti. In questo periodo dobbiamo essere bravi a stringere i denti e a lottare, visto che siamo ancora alle prese con molti indisponibili. Per il 2023 spero, quindi, di riavere a disposizione buona parte dei giocatori mancanti, ciascuno dei quali rappresenta una risorsa imprescindibile per questa squadra. Infine, ci tengo a fare i complimenti alla Grifo Academy per la sportività e l’educazione dei suoi ragazzi».

«Risultato bugiardo che alla fine ci può anche stare, ma confesso che la nostra gara è stata condizionata da una serie di episodi sfavorevoli – spiega il mister degli sconfitti Roberto Bisonni – Siamo poi rimasti anche in dieci, colpendo allo stesso tempo due pali. Insomma, la fortuna non è stata molto dalla nostra parte, ma sono convinto che ci rifaremo presto».

Tra le mura amiche, Città di Rieti travolge 8-0 Poggio Moiano, andando a segno con le doppiette di Bianchetti, Cavalli e Sgavicchia che si aggiungono alle reti di Spognardi e Roselli. «Ottima partita contro un avversario rimaneggiato – spiega l’allenatore dei padroni di casa Matteo Pacilli – Abbiamo gestito bene il gioco, mostrando sempre un giusto atteggiamento. Complimenti al mio gruppo!»

Si chiude 1-1 il match tra Velinia e Passo Corese, in gol rispettivamente con Pasquali e Onofri. «Sono molto soddisfatto della gara disputata e forse il risultato è stato un po’ bugiardo – confessa il tecnico del Velinia Simone Marchetti – I ragazzi hanno dato l’anima e quindi faccio loro le migliori congratulazioni».

«Nel primo tempo abbiamo segnato, ma non siamo stati bravi a finalizzare altre occasioni – aggiunge il mister del Passo Corese Daniele Guiso – Nella ripresa abbiamo perso le misure del centrocampo, subendo così il pari. Mi ha fatto però piacere vedere che fino alla fine abbiamo cercato di vincere, sfiorando due volte il secondo gol».

Rinviate invece per impraticabilità del campo dovuta al maltempo le altre due sfide in programma: Pro Calcio Studentesca – Accademia Calcio Sabina e Mentana 1947 – Poggio Mirteto.

Turno di riposo, infine, per Palombara.

Classifica

Nuova Rieti Calcio, Grifo Academy 16

Passo Corese 15

Palombara 13

Poggio Mirteto 12

Accademia Calcio Sabina 10

Mentana 1947: 9

Città di Rieti 7

Velinia 4

Pro Calcio Studentesca 3

Poggio Moiano 1