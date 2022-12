U17 provinciale: la Nuova Rieti vince il derby del capoluogo, prezioso successo per Poggio Mirteto. Risultati e commenti

RIETI - Calato il sipario sulla nona giornata del campionato Under 17 provinciale, facciamo il punto sui risultati grazie anche all'ausilio dei tecnici delle squadre coinvolte in questa competizione. La Nuova Rieti vince il derby del capoluogo, Poggio Mirteto si avvicina al secondo posto e sorride proprio come Velinia, Accademia Calcio Sabina e Mentana 1947.

Le gare nel dettaglio

Tante emozioni e reti nel derby del capoluogo tra Nuova Rieti e Città di Rieti. Alla fine i padroni di casa si impongono 5-2, ottenendo la quarta vittoria di fila e chiudendo la prima parte della stagione al comando della classifica. Per i vincitori, doppietta del subentrato Rosati e gol di Dionisi e Del Sole. Per gli avversari, invece, non bastano le reti di Sgavicchia e Bianchetti.

«Abbiamo effettuato una prova di gran carattere - dichiara il tecnico Luigi Masci - I ragazzi sono stati bravi a reagire dopo essere andati sotto di un gol, dimostrando di sapersi ricompattare di fronte alle difficoltà. Sono poi contento di aver avuto meno indisponibili rispetto alle scorse partite, nella convinzione che ciascun giocatore rappresenta una risorsa essenziale per l'intero gruppo. Ora dobbiamo continuare a lavorare, concentrandoci su alcuni elementi da migliorare, tra cui c'è soprattutto il fatto che continuiamo a concedere occasioni di cui gli avversari riescono sempre ad approfittare. Detto ciò, auguro a tutte le società del campionato tanti auguri di buon Natale e buone feste».

«Una bella sfida nella quale abbiamo cercato di dare il massimo - aggiunge l'allenatore del Città di Rieti Matteo Pacilli - Faccio i complimenti ai miei ragazzi, così come mi congratulo con gli avversari, che meritano la posizione di classifica attualmente ricoperta. Mi ha fatto poi piacere constatare la correttezza in campo da parte delle due squadre. Un bel segnale durante un match molto sentito».

Prezioso risultato per Poggio Mirteto, che batte 3-1 la Grifo Academy, ora in seconda posizione con un solo punto di distacco rispetto alla formazione sabina. Tanta grinta e determinazione per la squadra di casa, a segno in rimonta con doppietta di Broccoletti e rete di Sechi. Per gli ospiti, gol iniziale di Santini.

«Abbiamo disputato una partita maschia contro un avversario fisico - afferma l'allenatore mirtense Gianluca Cianfa - Siamo stati bravi a riprendere in mano una sfida che non avevamo iniziato al meglio. Congratulazioni a tutti i ragazzi, che hanno dato il meglio di loro stessi anche in assenza del bomber squalificato De Santis».

«Abbiamo commesso diverse leggerezze su cui dovremo lavorare - spiega il tecnico della Grifo Academy Roberto Bisonni - Sono sicuro che possiamo dire la nostra per riprenderci il posto che meritiamo».

Ottima prestazione per il Velinia, reduce da un 5-0 sugli ospiti della Pro Calcio Studentesca. Decisiva la tripletta di Aloisi insieme alle reti di Antonini e Antonelli. «Ottima prestazione soprattutto nel primo tempo - confessa il mister dei vincitori Simone Marchetti - Finalmente siamo tornati alla vittoria, in modo tale da festeggiare un sereno Natale».

Primo successo in trasferta per l'Accademia Calcio Sabina, corsara 1-0 sul campo del Poggio Moiano grazie al gol di Dibartolo. «Sono contento per i tre punti, ma la prestazione non mi ha soddisfatto del tutto - confessa l'allenatore Emiliano Faiola - Dobbiamo essere più concreti e sfruttare al massimo le occasioni che creiamo. Partite come questa vanno chiuse prima altrimenti si rischia di soffrire fino alla fine».

«I ragazzi sono stati veramente bravi, beneficiando del supporto di alcuni membri dell'Under 15 a cui faccio tanti complimenti - dichiara il tecnico del Poggio Moiano Maurizio Marcelli - Vedo nel mio gruppo molta voglia di fare bene e di migliorarsi, con l'auspicio di poter ottenere qualche bella soddisfazione nel 2023 in arrivo».

Infine, ricordando che è Passo Corese ad aver osservato stavolta il turno di riposo, arriva una vittoria per 1-0 anche da parte del Mentana 1947. Fuori casa i romani superano Palombara con un gol di Mordanini. «Siamo molto felici - afferma il mister del Mentana 1947 Michele Sassone - Abbiamo vinto una partita che sarebbe potuta finire anche con un risultato più rotondo. Nonostante gli errori dell'arbitro, abbiamo dato il massimo e siamo stati premiati. Complimenti ai ragazzi, a cui faccio i migliori auguri di buon Natale».

«Una partita interessante tra due ottime squadre - dichiara il tecnico del Palombara Umberto Marchionni - Abbiamo avuto diverse occasioni da gol e purtroppo abbiamo sbagliato un calcio di rigore. Al di là di ciò, però, sono contento dell'atteggiamento da parte dei ragazzi che, pur rimanendo a un certo punto in nove, non hanno mai smesso di lottare per cercare di trovare il pareggio».

Classifica

Nuova Rieti Calcio 19

Grifo Academy 16

Poggio Mirteto, Passo Corese 15

Palombara, Accademia Calcio Sabina 13

Mentana 1947: 12

Città di Rieti, Velinia: 7

Pro Calcio Studentesca 3

Poggio Moiano 1

La ripresa dei campionati dopo la pausa natalizia

La decima giornata si svolgerà nel weekend del 21-22 gennaio. Nel frattempo, sono in programma tre recuperi:

Pro Calcio Studentesca - Città di Rieti il 23 dicembre alle 17:00 (VI giornata)

Mentana - Poggio Mirteto e Pro Calcio Studentesca - Accademia Calcio Sabina il 7 gennaio alle 15:00 (VIII giornata).