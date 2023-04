U17 provinciale: la Grifo Academy mette in cassaforte il secondo posto, Città di Rieti corsaro. Risultati e commenti

RIETI – Altri tre punti per la Nuova Rieti già vincitrice del torneo, ma anche secondo posto ufficialmente in cassaforte per la Grifo Academy che, a due giornate dalla fine, è ora distante quattro lunghezze da un Poggio Mirteto superato in casa dal Città di Rieti.

Sono questi gli elementi salienti del 21° e penultimo turno del campionato Under 17 provinciale, andato in scena in un fine settimana in cui anche Poggio Moiano ha registrato un bel successo sul campo della Pro Calcio Studentesca.

Le gare nel dettaglio

Partiamo dalla Nuova Rieti che, senza più niente da chiedere alla sua splendida stagione, ha battuto 3-1 in casa una buona Accademia Sabina a segno con Petrucci. Per gli amarantocelesti, omaggiati dagli avversari con un’emozionante passerella iniziale, gol decisivi di Marioni, De Marco e Dionisi. «Innanzitutto, desidero ringraziare l’Accademia per il bellissimo gesto ad inizio partita – dichiara il tecnico dei vincitori Luigi Masci – Ho apprezzato molto la sportività degli avversari che, tra l’altro, esprimono anche un buon calcio con idee piuttosto chiare. In merito alla gara, devo dire che abbiamo giocato con personalità, sprecando pure qualche occasione di troppo. Ora cercheremo di chiudere al meglio la competizione sul campo del Poggio Moiano».

Secondo posto blindato dalla Grifo Academy, corsara 5-2 nella tana di un Palombara a cui non sono bastate le realizzazioni dei giovani 2007 Corsaletti e Carnicelli. Inizio del match in salita per la squadra ospite, rientrata nel secondo tempo con un atteggiamento del tutto diverso, che ha portato ai tre gol firmati da un ottimo Brozzi e alle reti di Piermarini e Diagne. «Incontro non facile contro un Palombara che ha cercato di vincere a tutti i costi – racconta l’allenatore della Grifo Academy Roberto Bisonni – Dopo aver chiuso la prima frazione in svantaggio 1-0, nella ripresa abbiamo cambiato faccia, riuscendo a ribaltare la situazione e a dimostrare il nostro valore. Sicuramente rimane un po’ di rammarico per non essere riusciti a vincere il campionato, ma la Nuova Rieti si è rivelata davvero una squadra di livello».

«Partita cominciata bene, ma poi rimontata nella ripresa da una squadra ricca di individualità interessanti – replica il mister del Palombara Umberto Marchionni – Dopo l’1-0 iniziale da parte nostra, abbiamo subito tre reti, ma non abbiamo mai mollato, trovando un secondo gol che poi è stato vanificato da altre due realizzazioni avversarie arrivate in contropiede. Mi congratulo con tutti i ragazzi per il costante impegno in tutte le sfide, così come desidero sottolineare il prezioso contributo offerto a questo gruppo da parte di diversi giocatori del 2007, che stanno dimostrando di avere molto a cuore la maglia che indossano».

Sconfitta casalinga per Poggio Mirteto, definitivamente al terzo posto dopo il 4-3 subito dal Città di Rieti. Primo ko tra le mura amiche per la formazione sabina che, dopo essere andata in vantaggio 3-1 con De Sanctis, Petrini e Broccoletti, ha subito una pesante rimonta amarantoceleste firmata da Cavalli, Bianchetti e Saburri (2). «Partita ricca di emozioni in cui abbiamo cercato fino alla fine di evitare la sconfitta – confessa il tecnico del Poggio Mirteto Gianluca Cianfa – Peccato per il rigore sbagliato all’ultimo secondo che ci avrebbe consentito di trovare il 4-4, ma senza dubbio non abbiamo meritato questo ko».

Prezioso successo per Poggio Moiano, vincitore 3-1 sul campo di una Pro Calcio Studentesca a cui non è stata sufficiente la rete di Inches. Prestazione convincente per la formazione ospite, in gol con Pokou e una doppietta di De Carli. «Abbiamo il fatto possibile per ottenere questa bella vittoria – afferma l’allenatore dei sabini Maurizio Marcelli – In questa stagione abbiamo portato a casa soltanto nove punti, ma ognuno di essi è stato guadagnato con sudore e sacrificio. Sono contento per ciascuno dei ragazzi!»

«Visto che la prossima settimana riposeremo – aggiunge il mister della Studentesca Gildo Finco – posso ufficialmente dire che abbiamo chiuso una stagione molto travagliata, in cui le migliori prestazioni sono arrivate a cavallo fra dicembre e gennaio. Poi non ci siamo più allenati con continuità e di conseguenza tutto si è un po’ complicato. Tuttavia voglio rivolgere un sincero complimento ad ognuno dei miei ragazzi, che insieme formano un bellissimo gruppo di amici educati e rispettosi».

Si è conclusa, invece, a reti inviolate la sfida fra Passo Corese e Mentana 1947. Gara combattuta per il tecnico dei padroni di casa Daniele Guiso: «Durante il match c’è stato un buon equilibrio che entrambe le squadre hanno cercato di spezzare. Peccato per il gol annullato al nostro Iavarone. Credo che in quell’occasione ci sia stato un errore da parte dell’arbitro».

Diversa invece l’analisi da parte del mister del Mentana 1947 Michele Sassone: «Abbiamo dominato la partita, cercando di limitare al massimo l’aggressività di un buon avversario. Peccato anche per un rigore che non ci è stato concesso, ma ciò che ora mi interessa è complimentarmi con i tredici ragazzi che erano a disposizione per la grinta e l’impegno».

Infine, ci occupiamo anche del Velinia che, pur avendo osservato in questo weekend il turno di riposo, giovedì scorso ha superato 5-0 in trasferta la Pro Calcio Studentesca in uno dei due recuperi della ventesima giornata. Decisivi i gol di Aloisi, Ciotti, Antonelli, Fainelli e Del Sole. «Dopo un primo tempo in cui forse ci è mancata un po’ di lucidità – spiega l’allenatore antrodocano Simone Marchetti – nella ripresa abbiamo mostrato un buon carattere, che ci ha consentito di portare a casa un successo netto e soddisfacente».

Da registrare che l’altra gara mancante del ventesimo turno, Mentana 1947 – Palombara, si giocherà domani pomeriggio alle ore 16:00.

Classifica aggiornata

Nuova Rieti 52

Grifo Academy 44

Poggio Mirteto 40

Mentana 1947: 29

Città di Rieti 28

Passo Corese 27

Accademia Calcio Sabina 26

Palombara 21

Velinia 19

Poggio Moiano 9

Pro Calcio Studentesca 3