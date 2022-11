U17 provinciale: Grifo Academy mantiene la vetta, Poggio Mirteto vince il derby con Passo Corese. Risultati e commenti

RIETI - Nonostante il maltempo abbattutosi nel Lazio soprattutto nella giornata di sabato, si sono giocate regolarmente tutte le gare del campionato Under 17 provinciale reatino, tre delle quali si sono svolte di domenica. Successo molto largo per la Nuova Rieti Calcio, altro risultato positivo per la Grifo Academy che mantiene la vetta, così come vincono anche Poggio Mirteto, Accademia Calcio Sabina e Palombara.

Le gare in dettaglio

Sotto un forte acquazzone, ottima prestazione della Nuova Rieti Calcio, che travolge 10-2 gli ospiti del Velinia, a segno con Del Sole e Sulpizi. Per la formazione amarantoceleste, tripletta di Del Sole e gol di Rossi, De Bona, Cervelli, De Marco, D’Angeli, Fabrizi e di uno sfortunato Palombi, in seguito costretto ad abbandonare il campo per infortunio. «Durante la settimana, i ragazzi si erano allenati bene – dichiara il mister dei vincitori, Luigi Masci – Avevo chiesto a tutti loro di affrontare il match con umiltà e determinazione e così è stato. Dopo un buonissimo primo tempo, nella ripresa abbiamo continuato a dominare la partita, dando spazio anche a diversi giocatori del 2008. Faccio i migliori auguri di pronta guarigione al nostro Simone Palombi, che ha riportato una frattura alla clavicola. Spero, inoltre, di poter recuperare presto qualche altro elemento, visto che la lista degli infortunati è stata finora piuttosto lunga».

«Purtroppo abbiamo regalato almeno cinque reti agli avversari e quindi dobbiamo riordinare le idee in vista del prossimo impegno ufficiale – commenta il tecnico del Velinia, Simone Marchetti – Nel frattempo, faccio i migliori auguri di pronta guarigione a Simone Palombi».

Preziosa vittoria esterna per la Grifo Academy, che supera 2-1 Città di Rieti e mantiene il comando della classifica. Gara anche in questo caso piuttosto condizionata dall’abbondante pioggia, che, nonostante il campo in sintetico, non sempre ha reso fluide le trame di gioco di entrambe le formazioni. Per i romani, doppietta decisiva di Mane, dall’altra parte rete su calcio di rigore di Bianchetti. «Una sfida interessante ed equilibrata – dichiara l’allenatore degli ospiti, Roberto Bisonni – Con cuore e grinta, siamo riusciti a vincere contro un avversario sicuramente di livello, dotato di un ottimo portiere a cui ho fatto i miei complimenti».

«Abbiamo giocato alla pari – aggiunge il mister del Città di Rieti, Matteo Pacilli – e abbiamo fatto di tutto per poter andare sul 2-2 dopo aver subito il secondo gol nei primissimi istanti della ripresa. Sono felice del fatto che siano riusciti a giocare anche tre ragazzi del 2008, che si sono messi subito a disposizione per sostituire alcuni dei loro compagni più grandi».

Passando alle sfide della domenica, cominciamo da un derby ricco di emozioni tra Poggio Mirteto e Passo Corese, che alla fine si conclude 5-3 per i padroni di casa, a segno con una doppietta di De Sanctis e altri tre gol firmati da Gilestri. «Abbiamo disputato un’ottima gara – afferma il tecnico mirtense, Gianluca Cianfa – Dopo aver subito la reazione degli avversari, che si sono portati sul 3-3, siamo stati molto decisi a chiudere il match a nostro favore, mostrando un buon calcio di cui sono assolutamente soddisfatto».

«Purtroppo non siamo stati brillanti – spiega, invece, il mister coresino Daniele Guiso – Abbiamo avuto la capacità di acciuffare il pareggio, ma la nostra attenzione si è mantenuta per poco tempo visto che alla fine gli avversari hanno chiuso la partita con un distacco di due reti. Consapevoli degli errori commessi, concentriamoci sul prossimo impegno».

Trionfo tra le mura amiche pure per l’Accademia Calcio Sabina, reduce da un 3-1 ai danni del Mentana 1947. Per i biancoazzurri, doppietta di Colafigli e rete di Dibartolo, che rendono vano il gol degli ospiti firmato da Antico. «Sono molto contento della prestazione del mio gruppo – dichiara il tecnico dei padroni di casa, Emiliano Faiola – Abbiamo conquistato tre punti contro una formazione forte e con ottime individualità. Mi ha fatto particolarmente piacere constatare che i ragazzi hanno mantenuto alta la concentrazione dall'inizio alla fine, mostrando un atteggiamento che mi auguro possa essere replicato nella prossima sfida contro la Grifo Academy capolista».

«Sfortunatamente la partita è stata diretta dallo stesso arbitro che già ci aveva penalizzato contro la Grifo Academy – confessa il mister del Mentana 1947, Michele Sassone – Anche in questa occasione, siamo stati vittime di alcuni errori da parte sua evitabili, come un calcio di rigore a nostro favore non fischiato nella prima frazione e altri due altrettanto ignorati nella ripresa. Al di là di ciò, abbiamo creato molto, ma abbiamo avuto poca fortuna. Dopo aver riaperto il match con il gol dell’1-2, abbiamo purtroppo permesso agli avversari di segnare da centrocampo e chiudere definitivamente i conti».

Infine, arriva un successo di misura per Palombara, che si impone 1-0 in casa contro la Pro Calcio Studentesca grazie alla rete realizzata all’ultimo secondo da Xepi. «Nonostante la vittoria – spiega l’allenatore dei romani, Umberto Marchionni – la gara non è stata giocata molto bene, in particolare nella prima frazione, dove faticavamo anche a far girare correttamente la palla. Nella ripresa, grazie pure ad alcuni cambi, abbiamo avuto un atteggiamento migliore e alla fine, con grinta e sacrificio, siamo riusciti ad avere la meglio, agguantando il momentaneo secondo posto che condividiamo con la Nuova Rieti Calcio. Ringrazio ancora una volta il presidente Lucio Francucci e la società per avermi permesso di allenare questo interessante gruppo, che purtroppo era rimasto senza una guida tecnica a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione».

«Nel primo tempo la sfida è stata equilibrata – confessa il tecnico della Studentesca, Gildo Finco – ma nella seconda frazione Palombara ha giocato meglio, meritando poi il successo. Noi, invece, stiamo continuando a migliorare e ciò fa ben sperare in vista delle successive partite».

In questo weekend, il turno di riposo è stato osservato da Poggio Moiano.

Classifica

Grifo Academy 12

Nuova Rieti Calcio, Palombara 10

Poggio Mirteto 9

Passo Corese 8

Accademia Calcio Sabina 7

Mentana 1947: 6

Città di Rieti 4

Velinia, Pro Calcio Studentesca 3

Poggio Moiano 0