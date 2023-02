U17: Poggio Mirteto rimane al comando, sempre ad un passo Nuova Rieti e Grifo Academy. Risultati e commenti

RIETI - Al via il nostro riepilogo delle gare giocate nel weekend per la quattordicesima giornata del campionato Under 17 provinciale. Poggio Mirteto vince in trasferta e mantiene la vetta con 30 punti, sempre in agguato a quota 28 sia la Nuova Rieti con due partite in meno, sia i romani della Grifo Academy. Da registrare che una delle sfide ancora non disputate dagli amarantocelesti è proprio quella dell'8 marzo contro la formazione capolista, per cui le emozioni e l'attesa sono senz'altro dietro l'angolo.

Gli incontri della XIV giornata nel dettaglio

Molti gol fra Pro Calcio Studentesca e Poggio Mirteto, con gli ospiti che alla fine riescono a prevalere con un importante 6-3. Per la formazione sabina, autrice di una buona prestazione che le ha regalato l'ottava vittoria consecutiva, tripletta di un ispirato Sechi insieme alla doppietta di De Sanctis e al gol di Gilestri. Per i padroni di casa, non bastano le due reti di Salusest e il rigore trasformato da Grelli. «Sfida approcciata nel modo corretto in un campo non in buone condizioni - afferma il tecnico mirtense Gianluca Cianfa - Rimasti in nove a causa di due espulsioni, abbiamo mantenuto il giusto atteggiamento, che ci ha consentito di portare a casa tre punti meritati».

«Buonissima partita contro un ottimo avversario - replica il mister della Studentesca Gildo Finco - Abbiamo ancora commesso qualche leggerezza in difesa, ma nel complesso sono soddisfatto».

Trascinata dalle reti di Dionisi, Rosati, Marioni e Cervelli, la Nuova Rieti espugna 4-0 il campo del Palombara, mostrando un buonissimo gioco durante l'intero match. «I ragazzi sono in ottima forma e lo stanno dimostrando con prestazioni sicuramente all'altezza - afferma l'allenatore degli ospiti Luigi Masci - In particolare, sono molto contento della bella reazione mentale di Dionisi dopo l'infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori dal campo per diverso tempo. Lui, come gli altri giocatori, rappresenta un elemento fondamentale per la corretta esecuzione del nostro calcio. Ora ci prepariamo al recupero di sabato contro il Poggio Moiano, con l'obiettivo di tornare subito al comando».

«La Nuova Rieti è stata sicuramente superiore e quindi le faccio i migliori complimenti - aggiunge il tecnico del Palombara Umberto Marchionni - Abbiamo provato ad esprimere il nostro gioco, ma non ci siamo mai del tutto riusciti. In ogni caso, ringrazio il mio gruppo per l'impegno profuso in campo e per la voglia di andare subito oltre la sconfitta. Dobbiamo quindi continuare per la nostra strada, cercando di crescere il più possibile».

Gara intensa tra Mentana 1947 e Grifo Academy, con la seconda che alla fine riesce a prevalere per 3-2 grazie alla doppietta di Piermarini e alla rete di Mane. Per i padroni di casa, bravi comunque a giocare alla pari contro un avversario pericoloso, doppietta non sufficiente di Mordanini. «Una sfida sofferta - racconta il mister degli ospiti Roberto Bisonni - Nella ripresa, pur rimanendo in inferiorità numerica, siamo stati più incisivi, vincendo un incontro sicuramente condizionato da uno strano arbitraggio».

«Partita affrontata a viso aperto - precisa l'allenatore degli sconfitti Michele Sassone - Considerato anche un rigore da noi parato, credo che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto».

Match a senso unico fra Passo Corese e Poggio Moiano, con i padroni di casa che si impongono 8-0. Per i bianconeri, scatenati dal punto di vista realizzativo soprattutto nella ripresa, doppiette di Marra e Maurizi che si sommano alle reti di Iavarone, Rinalduzzi, Rosati e Schifani. «Nella prima frazione gli avversari hanno retto - dice il tecnico coresino Daniele Guiso - Tuttavia, nella ripresa siamo stati molto rapidi a prevalere e a chiudere definitivamente la partita».

Infine, il Velinia vince 2-1 tra le mura amiche il difficile incontro con l'Accademia Sabina. Prestazione convincente per gli antrodocani, autori soprattutto di un buon secondo tempo e in gol con una doppietta di Aloisi. «Dopo una prima frazione equilibrata - spiega il mister del Velinia Simone Marchetti - Nella ripresa abbiamo imposto il nostro gioco, rischiando anche di trovare il successo con un punteggio più ampio. Peccato per il gol subito al 93', ma la prestazione è stata sicuramente positiva».

In questa giornata è Città di Rieti la squadra ad aver osservato il turno di riposo.

Lo stop del torneo e i recuperi in programma

Ora il campionato si fermerà per una settimana per poi riprendere nel weekend del 4-5 marzo. Nel frattempo, durante lo stop e precisamente sabato 25 febbraio alle 15, si giocheranno i recuperi fra Città di Rieti e Velinia e tra Nuova Rieti e Poggio Moiano. Il match posticipato degli amarantocelesti di mister Masci contro Poggio Mirteto è invece previsto per mercoledì 8 marzo sempre alle 15.

Classifica aggiornata

Poggio Mirteto 30

Nuova Rieti, Grifo Academy 28

Mentana 1947: 21

Accademia Calcio Sabina 20

Passo Corese 19

Palombara 15

Città di Rieti 14

Velinia 10

Poggio Moiano 5

Pro Calcio Studentesca 3