U17: la Nuova Rieti vince il campionato e vola ai regionali, rinviate due gare per maltempo. Risultati e commenti

RIETI – Gioia immensa per la Nuova Rieti che, nel suo primo anno di attività e con due giornate di anticipo, ha vinto sabato pomeriggio il campionato Under 17 provinciale, venendo così promossa a livello regionale. Il verdetto è arrivato dopo il successo per 2-1 nel derby contro un buon Città di Rieti, che ha cercato con forza di limitare il più possibile le manovre di un avversario che, fin dall’inizio della stagione, è apparso come il più quotato per la vittoria finale.

Spostando l’attenzione alle altre gare, registriamo un pareggio a reti inviolate tra le altre due pretendenti al titolo, Grifo Academy e Poggio Mirteto, così come tre punti netti in casa per l’Accademia Calcio Sabina e due rinvii per maltempo che hanno coinvolto le sfide Mentana 1947 – Palombara e Pro Calcio Studentesca – Velinia.

Le partite della XX giornata nel dettaglio (turno di riposo per Passo Corese)

Cominciamo ovviamente dal trionfo della Nuova Rieti che, con 49 punti, ha ottenuto il titolo contro un Città di Rieti a cui non è bastata la rete del pareggio firmata da Bianchetti. Per i vincitori, reti decisive di Cervelli e Del Sole che, insieme ai loro compagni, sono stati protagonisti di una cavalcata emozionante. Un torneo che la Nuova Rieti è riuscita ad aggiudicarsi grazie anche al contributo di diversi giocatori più piccoli del 2008, capaci di mettersi a disposizione con le loro qualità umane e tecniche. Grande soddisfazione per Federico Dionisi, fondatore della società presente sugli spalti, così come per il tecnico Luigi Masci che, per tutta l’annata, ha seguito il gruppo in panchina insieme a mister Luca Alessandrini: «I ragazzi sono stati straordinari – afferma Masci – Raggiungere questo obiettivo non è stato facile, ma alla fine ci siamo riusciti soprattutto grazie a tanto lavoro e sacrificio. Sabato, prima di scendere in campo, la tensione era molta, ma non ci siamo fatti intimorire, riuscendo a portare a casa un successo davvero meritato. Desidero ringraziare tutti i giocatori, il mio staff e l’intera società per lo splendido lavoro svolto, così come i genitori e tutti gli appassionati che ci hanno accompagnato fin dal primo incontro. Ora affronteremo le ultime due giornate mantenendo alta la concentrazione, ma nel frattempo ci godiamo questo bel momento che rimarrà per sempre impresso nelle nostre menti».

«La squadra ha dato il massimo contro una Nuova Rieti che ha dimostrato di essere la più forte – afferma l’allenatore del Città di Rieti Matteo Pacilli – Ringrazio i miei ragazzi per la buonissima prestazione offerta, ma mi complimento anche con gli avversari per aver disputato una stagione di ottimo livello».

Si è chiusa sullo 0-0 la sfida per il secondo posto fra Grifo Academy e Poggio Mirteto, con i romani che rimangono avanti di un punto a quota 41. Partita equilibrata e corretta da parte di entrambe le formazioni, che hanno confermato l’interessante livello tecnico dei propri giocatori. «Gara approcciata bene in cui dispiace di aver sciupato diverse occasioni da gol – dichiara il tecnico della Grifo Academy, Roberto Bisonni – I ragazzi però sono stati molto bravi e dunque mi congratulo con ognuno di loro per il giusto atteggiamento dimostrato fin dal primo minuto».

«Bella partita, affrontata col piglio giusto e ben arbitrata – replica l’allenatore mirtense Gianluca Cianfa – Abbiamo sprecato qualche opportunità da rete piuttosto ghiotta, ma i ragazzi stanno giocando veramente con il cuore e quindi meritano i migliori complimenti».

Successo ampio per l’Accademia Calcio Sabina che, tra le mura amiche, ha battuto 6-2 un Poggio Moiano a segno con Sciubba e Tesei. Nonostante le assenze, i padroni di casa hanno disputato una prestazione molto convincente, trovando i tre punti grazie ad un’autorete, una tripletta di un ispirato Petrucci e i gol di Colafigli e Pozzi. «Un applauso ai ragazzi che, pur in un numero ridotto, hanno mostrato grande personalità – sostiene il mister dell’Accademia Emiliano Faiola – Speriamo di recuperare i giocatori infortunati prima della fine del torneo».

«Gara corretta su un campo reso scivoloso dalla pioggia – aggiunge il tecnico del Poggio Moiano Maurizio Marcelli – Ci siamo presentati sul terreno di gioco soltanto in 12 e quindi con diverse assenze che sicuramente stanno continuando a penalizzarci. Ormai il campionato volge al termine, i ragazzi sono un po’ stanchi, ma allo stesso tempo consapevoli del fatto che, in mezzo alle tante problematiche riscontrate durante questa stagione, i punti ottenuti rappresentano già un prezioso traguardo. Adesso affronteremo le ultime due partite con le solite criticità di organico, ma anche con la voglia di onorare sempre la nostra maglia».

Classifica aggiornata

Nuova Rieti 49

Grifo Academy 41

Poggio Mirteto 40

Mentana 1947: 28

Passo Corese, Accademia Calcio Sabina: 26

Città di Rieti 25

Palombara 21

Velinia 16

Poggio Moiano 6

Pro Calcio Studentesca 3