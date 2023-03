U17: la Nuova Rieti travolge Passo Corese e mantiene il primato, domani il recupero col Poggio Mirteto distante un punto. Risultati e commenti

RIETI – Come di consueto, siamo pronti a fare il punto sulle gare del weekend relative al campionato Under 17 provinciale, giunto alla quindicesima giornata e anche stavolta ricco di emozioni. In primo piano la vittoria netta della Nuova Rieti, che mantiene il comando in attesa di affrontare il recupero di domani pomeriggio contro gli ospiti del Poggio Mirteto, lontani soltanto un punto e autori di una stagione finora entusiasmante. Rinviata, invece, la sfida tra Grifo Academy e Pro Calcio Studentesca: il motivo è da ricondurre ad un sospetto focolaio Covid che potrebbe aver coinvolto alcuni giocatori della formazione ospite.

Le partite nel dettaglio (turno di riposo per l’Accademia Calcio Sabina)

Cominciamo proprio dalla Nuova Rieti capolista, vincitrice 5-1 sul Passo Corese grazie alla doppietta di Del Sole e ai gol di Palombi, Iacoboni e D’Angeli. Prestazione di livello per i padroni di casa che, dopo aver subito la rete dell’1-1, hanno saputo reagire con carattere e spirito di squadra: «Faccio i complimenti al mio gruppo per la bella prestazione – dichiara il tecnico Luigi Masci – Ora ci aspetta l’importante incontro di domani contro Poggio Mirteto che, insieme alla Grifo Academy, è uno degli avversari da battere per poter prevalere in questo torneo. Nonostante alcune assenze, faremo il possibile per ottenere un risultato positivo, misurandoci alla pari con una compagine che darà sicuramente il massimo».

Successo altrettanto ampio proprio per Poggio Mirteto, reduce da un 6-1 casalingo ai danni di un Palombara a segno con Taschetti. Match approcciato fin da subito molto bene dai sabini, avanti già 4-0 dopo 30 minuti. Decisivi, in particolare, i due gol di Sechi e Broccoletti insieme alle reti di Mazzucco e De Sanctis. «Partita dominata contro un avversario un po’ troppo aggressivo – afferma il mister dei vincitori Gianluca Cianfa – Ora siamo del tutto concentrati sullo scontro con la Nuova Rieti: sappiamo che non sarà facile, ma ci faremo trovare pronti».

«Purtroppo si è trattato di una gara giocata molto male – confessa l’allenatore del Palombara Umberto Marchionni – Peccato, soprattutto perché in settimana avevamo preparato bene questo appuntamento. Siamo apparsi nervosi e non all’altezza della situazione. Testa al prossimo impegno».

Reti inviolate fra Città di Rieti e Mentana 1947, con un punteggio che alla fine sta un po’ stretto ad entrambe le squadre: «Vista la sconfitta subita all’andata, abbiamo cercato di vivere la gara con la massima concentrazione – spiega il difensore dei padroni di casa Francesco Fioritoni – Avremmo potuto, tuttavia, fare di più, finalizzando per esempio le tante occasioni sprecate. Allo stesso tempo va però riscontrato che stiamo acquisendo sempre più consapevolezza delle nostre capacità e siamo quindi certi che giocheremo al meglio le sfide che ci attendono».

«Abbiamo avuto poco tempo per riscaldarci correttamente e quindi forse non siamo scesi in campo al top – sostiene l’allenatore del Mentana 1947 Michele Sassone – Avremmo potuto tranquillamente meritare la vittoria, ma purtroppo non siamo riusciti a concretizzare le diverse occasioni da gol che ci si sono presentate».

Infine, registriamo un 2-2 fra Poggio Moiano e Velinia, in gol da una parte con Paoletti e Angeloni, dall’altra con Paciotti e Mei. Ospiti inizialmente in vantaggio 2-0, ma successivamente raggiunti dagli avversari, capaci di approfittare anche di alcune occasioni da gol sciupate dall’altra parte. «Partita maschia, a mio avviso un po’ troppo tesa in alcuni momenti – racconta il mister del Poggio Moiano Maurizio Marcelli – I ragazzi hanno lottato su ogni pallone e quindi meritano i migliori complimenti. Un ringraziamento speciale ai 2008 dell’Under 15 per il loro contributo essenziale, così come ringrazio i più grandi per la loro tenacia e determinazione».

«Dopo il 2-0 iniziale, abbiamo sprecato troppe opportunità da rete – confessa il tecnico del Velinia Simone Marchetti – In seguito, siamo rimasti anche in dieci uomini e in quelle condizioni posso dire che abbiamo dato veramente il 100 %».

Classifica aggiornata

Nuova Rieti 34

Poggio Mirteto 33

Grifo Academy 28

Mentana 1947: 22

Accademia Calcio Sabina 20

Passo Corese 19

Città di Rieti 16

Palombara 15

Velinia 12

Poggio Moiano 6

Pro Calcio Studentesca 3