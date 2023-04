U17: la Nuova Rieti ad un passo dal titolo, successi anche per altre tre reatine. Risultati e commenti

RIETI – Sono tre i punti che separano la Nuova Rieti dalla vittoria del campionato Under 17 provinciale. Prestazione convincente e trionfo netto per 4-0 contro la Grifo Academy per gli amarantocelesti che, a tre giornate dalla fine del torneo, guidano la classifica con 46 punti e un distacco di 6 lunghezze dagli avversari appena sconfitti. Tra gli altri risultati del weekend, registriamo poi importanti successi per Poggio Mirteto, Città di Rieti e Accademia Sabina.

Le gare della 19°giornata nel dettaglio (turno di riposo osservato dal Palombara)

Partiamo ovviamente dalla Nuova Rieti capolista, vincitrice contro gli ospiti della Grifo Academy grazie ai gol di Cenciarelli, D’Angeli, De Bona e Del Sole. Gara approcciata dai padroni di casa fin da subito nel modo giusto e con un’ottima intensità, ma va sottolineata anche una buona prestazione da parte della formazione romana che ha confermato le evidenti qualità dei suoi giocatori. «Mi complimento con i ragazzi per l’atteggiamento messo in campo contro una squadra che ha dimostrato di meritare la seconda posizione – afferma il tecnico della Nuova Rieti Luigi Masci – Siamo riusciti a sbloccare il match grazie a belle manovre offensive, per poi chiudere i conti con le reti di due ragazzi entrati a partita in corso. Dopo la sosta pasquale, ci aspettano tre partite importantissime, ma faremo il possibile per poter ottenere matematicamente il titolo e la promozione nei regionali già dalla prossima giornata».

«Risultato sinceramente beffardo – replica il mister della Grifo Academy Roberto Bisonni – Arbitraggio un po’ discutibile che non ci ha permesso di giocare del tutto alla pari, ma archiviamo questa partita e pensiamo alle ultime tre in cui proveremo a dare il massimo».

Mille emozioni fra Poggio Mirteto e Mentana 1947, con i padroni di casa che alla fine si sono imposti in rimonta 4-3. Per i vincitori, tripletta di un ottimo De Sanctis che, insieme al gol di Sechi, ha reso inutili le reti avversarie firmate da Balducci (2) e Di Gianfelice. «Dopo un brutto primo tempo, ho apprezzato moltissimo la reazione dei ragazzi nella ripresa – confessa l’allenatore mirtense Gianluca Cianfa – Siamo riusciti, infatti, ad andare sul 2-2 e poi a rimontare dopo aver incassato il terzo gol. Complimenti a tutto il mio gruppo per il grande cuore e allo stesso tempo un applauso al Mentana per aver confermato di essere una squadra di valore».

«Nella prima frazione abbiamo dominato, ma nella ripresa abbiamo subito due reti, di cui una su rigore – racconta il tecnico degli sconfitti Michele Sassone – Dopo aver segnato il 3-2, siamo capitolati un po’ per gli infortuni, un po’ perché già eravamo andati in pochi in trasferta e non abbiamo potuto fare cambi. Devo fare i complimenti ovviamente all’avversario per il fatto che, nonostante fosse andato sotto più volte, ha poi vinto la partita».

Prova travolgente per il Città di Rieti, reduce da un 9-1 rifilato in trasferta ad un Poggio Moiano a segno con Aureli. Per gli amarantocelesti, favoriti da un’espulsione avversaria arrivata dopo 20 minuti ma allo stesso tempo autori di una buonissima partita, tripletta di Bianchetti, doppiette di Cavalli e Roselli e gol di Tizi e Brucchietti. «Abbiamo cominciato la gara col piglio giusto, andando a segno presto e sfruttando la superiorità numerica che abbiamo avuto per quasi tutto l’incontro – dichiara mister Matteo Pacilli – Faccio le congratulazioni al mio gruppo perché ha meritato sicuramente il successo, ma ringrazio anche il Poggio Moiano per la calorosa ospitalità».

Sorride pure l’Accademia Calcio Sabina, che ha battuto ampiamente gli ospiti della Pro Calcio Studentesca con il punteggio finale di 8-2. Ritorno al successo dopo quattro giornate per i biancoazzurri, autori di una buona gara e in gol con Malizia (2), Gianmarco e Daniele Petrucci, Nesta, D’Orazio, Colafigli e Di Paolo. Per gli avversari, invece, doppietta di Torelli. «Abbiamo disputato una buona gara, siamo contenti per il risultato e per essere tornati a vincere dopo diverse settimane – afferma il tecnico dell’Accademia Emiliano Faiola – Un grazie particolare ai 2008 dell'Under 15 che, in questo periodo in cui abbiamo l'infermeria piena, ci stanno dando una grande mano».

Si è infine chiusa sull’1-1 la sfida tra Passo Corese e Velinia, a segno rispettivamente con Marra e Antonelli. «Primo tempo regalato agli avversari, che ne hanno giustamente approfittato per passare in vantaggio – racconta l’allenatore coresino Daniele Guiso – Nella ripresa ci siamo ricomposti e siamo riusciti ad acciuffare il pareggio. Peccato non aver vinto, avremmo voluto festeggiare in contemporanea all’Under 19 di mister Giordano Bonaventura, a cui faccio i complimenti per la vittoria del campionato provinciale».

«Pareggio amaro a causa di un gol subito al 91° su una punizione, a mio avviso, inesistente – aggiunge il tecnico del Velinia Simone Marchetti – Al di là di ciò, abbiamo disputato un’ottima partita grazie anche al rientro di diversi giocatori fino a poco tempo fa assenti. Questo fatto di avere meno indisponibilità ci sta consentendo di ottenere risultati complessivamente più soddisfacenti».

Classifica aggiornata

Nuova Rieti 46

Grifo Academy 40

Poggio Mirteto 39

Mentana 1947: 28

Passo Corese 26

Città di Rieti 25

Accademia Calcio Sabina 23

Palombara 21

Velinia 16

Poggio Moiano 6

Pro Calcio Studentesca 3