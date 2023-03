U17: Grifo Academy e Poggio Mirteto si avvicinano alla vetta, goleada per il Città di Rieti. Risultati e commenti

RIETI – Archiviato nel fine settimana un altro turno del campionato Under 17 provinciale, siamo pronti per riassumere i risultati delle formazioni coinvolte in questo torneo. In primo piano ci sono sicuramente le vittorie di Grifo Academy e Poggio Mirteto che, approfittando del turno di riposo della Nuova Rieti capolista, sono ora rispettivamente distanti 3 e 4 punti. Da segnalare anche la goleada del Città di Rieti, così come i successi di Mentana 1947 e Palombara.

Le gare della XVII giornata

Cominciamo dal doppio trionfo della Grifo Academy, reduce non solo dal 6-0 esterno di domenica contro l’Accademia Calcio Sabina (triplette di Piermarini e Brozzi), ma anche da un 5-0 ottenuto mercoledì scorso nel recupero con la Pro Calcio Studentesca (ancora 4 gol di Piermarini insieme ad una rete di Giacomoni). Complessivamente soddisfatto è il mister della formazione romana Roberto Bisonni, che però precisa: «Abbiamo giocato un ottimo calcio solo contro l’Accademia, mentre non mi è piaciuto l’atteggiamento un po’ troppo superficiale avuto con la Studentesca. Domenica i ragazzi sono stati fantastici e hanno avuto la capacità di impostare perfettamente il proprio gioco contro un avversario davvero interessante. Probabilmente si è trattato della nostra migliore partita in questa stagione».

Sorride anche Poggio Mirteto che, in attesa del turno di riposo previsto nel weekend in arrivo, ha superato 4-2 un Velinia a segno con Aloisi e Del Sole. Nonostante alcune assenze importanti, i sabini hanno giocato a sprazzi un buon match, deciso dalle reti di Lulli, Sechi, De Sanctis e Broccoletti. «Non siamo stati lucidi come al solito, ma siamo comunque riusciti a portar via tre punti – dichiara il tecnico mirtense Gianluca Cianfa – Partita corretta e serena, complimenti a entrambe le squadre».

«Come all’andata, abbiamo praticamente regalato l’incontro agli avversari – spiega l’allenatore del Velinia Simone Marchetti – Complimenti comunque ai ragazzi per aver ugualmente dimostrato il giusto impegno e congratulazioni all’arbitro Turchetti per la bella conduzione della gara».

Punteggio positivo piuttosto ampio per il Città di Rieti, vincitore 6-1 in rimonta sugli ospiti della Studentesca in gol con Salusest. Prova di carattere per gli amarantocelesti, a segno due volte con Cavalli e poi con Bianchetti, Saburri, Sgavicchia e Roselli. «Abbiamo disputato una buona partita – sostiene uno dei marcatori Gabriele Sgavicchia – La reazione avuta dopo l’1-0 degli ospiti ha dimostrato che siamo un gruppo coeso e desideroso di continuare con forza su questa strada».

«Gli avversari hanno confermato di essere più forti, ma da parte nostra ci sono stati errori grossolani – confessa il tecnico della Studentesca Gildo Finco – Da questi ripartiremo in vista della prossima partita contro Passo Corese».

Soddisfazione pure per il Mentana 1947, saldo al quarto posto dopo il 2-1 in casa di un Poggio Moiano a cui non è bastato il gol di Aureli. Per la formazione romana decisiva la doppietta di Mordanini. «Siamo contenti della buona prestazione – afferma il mister dei vincitori Michele Sassone – Ora siamo concentrati al massimo per la sfida che ci attende contro la Nuova Rieti».

«Grandissima prova dei ragazzi che, nonostante la panchina ristretta, hanno dato veramente il massimo – spiega l’allenatore del Poggio Moiano Maurizio Marcelli – Il risultato è alla fine bugiardo e credo che un pareggio sarebbe stato più giusto. In ogni caso l'impegno costante sta garantendo alla squadra un miglioramento continuo e ciò ci rende estremamente felici. In questa partita ci è mancato soltanto un pizzico di fortuna in più».

Infine, registriamo anche un prezioso successo per Palombara che, di fronte al proprio pubblico, ha battuto 2-1 un Passo Corese in gol con Maurizi. Prova di livello per la formazione romana, a segno con Paoloni e Troiani e supportata anche da diversi giocatori più giovani: «Voglio complimentarmi con i miei ragazzi per l’ottima gara – dichiara il tecnico dei padroni di casa Umberto Marchionni – Dopo lo svantaggio, abbiamo avuto un’eccellente reazione che ci ha permesso di rimontare e di creare numerose occasioni da rete. Ho apprezzato molto la voglia di lottare di ognuno dei miei uomini, che non si sono mai arresi contro un avversario insidioso».

«Forse avremmo meritato il pari – confessa il mister del Passo Corese Daniele Guiso – Tuttavia, a differenza nostra che abbiamo sciupato una ghiotta opportunità da rete, Palombara è apparsa senz’altro più precisa».

Classifica aggiornata

Nuova Rieti 40

Grifo Academy 37

Poggio Mirteto 36

Mentana 1947: 28

Passo Corese 22

Palombara 21

Accademia Calcio Sabina 20

Città di Rieti 19

Velinia 12

Poggio Moiano 6

Pro Calcio Studentesca 3