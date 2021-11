Under 17 e 16: weekend ricco di gol tra regionali e provinciali

Martedì 2 Novembre 2021, 12:38

RIETI - Nel fine settimana si sono giocate la gare del terzo turno dei campionati Under 17 e 16 regionali e della prima giornata degli Under 17 e 16 provinciali. Per le squadre reatine, sfide ricche di emozioni e gol.

Under 17 regionale (girone B)

Sconfitta casalinga per Cantalice (1 punto), superato 3-2 dal Sabazia (3). I gol dei biancorossi sono stati realizzati da Seguiti e Iacoboni. «Siamo partiti bene con la voglia di riscattare la sconfitta di domenica scorsa - ha dichiarato il tecnico cantaliciano, David Martellucci - e siamo passati in vantaggio grazie ad una bella azione. Trenta secondi dopo il vantaggio, è successa la stessa cosa di domenica scorsa: abbiamo commesso un'ingenuità difensiva, passando praticamente la palla agli avversari dentro la nostra area di rigore e consentendogli di portarsi sull'1-1. Rispetto a domenica abbiamo subito reagito e al 27' ci siamo riportati in vantaggio. Nella ripresa abbiamo peccato di presunzione, pensando di avere in pugno la partita, ma diversi errori di posizione e un calo di concentrazione hanno portato gli ospiti a prendere campo e a trovare il 2-2 e il successivo 2-3. Effettuati alcuni cambi - conclude - abbiamo provato a reagire e a creare diverse occasioni, ma purtroppo anche in questa giornata, come la scorsa, appena abbiamo avuto un calo di concentrazione, siamo stati puniti e si sa che in un campionato come quello regionale, ad ogni minimo errore, gli avversari sono pronti ad approfittarne».

Under 16 regionale (girone B)

Termina 1-1 il match tra Achillea 2002 (7) e Cantalice (5). Per gli ospiti, rete di Iacoboni. Luigi Masci, mister dei reatini, commenta così la partita: «La gara è andata molto bene, contro un avversario pericoloso che si trovava a punteggio pieno. Abbiamo proposto un gioco in cui siamo riusciti a mettere più volte in difficoltà i padroni di casa e ciò è stato possibile anche attraverso un cambio di modulo effettuato a partita in corso. Dopo il nostro gol dell'1-0, abbiamo gestito con attenzione il vantaggio, dimostrando carattere e tranquillità. Peccato per la rete del pareggio subita all'improvviso, ma gli errori sono fondamentali per migliorare, crescere e spesso comprendere i propri limiti. Complimenti, quindi, ai ragazzi, che fanno sempre di tutto per dare il massimo in ogni gara e allenamento».

Under 17 provinciale - Rieti (girone unico)

Amatrice - Sporting Rieti 0-4: tripletta di Leonetti e gol di Cardarelli.

Brictense - Poggio Moiano 0-12: ben 6 reti messe a segno da Matteo Fasciolo, sommate al poker di Thomas Villani e alle reti di Nobili e Paoletti.

Fidene - Poggio Mirteto 3-1: gol sabino realizzato da Suica.

Rinviata a martedì 9 novembre la sfida tra Accademia Calcio Sabina e Msg Rieti.

Under 16 provinciale - Roma (girone C)

Passo Corese - Accademia Sport Center 3-0: reti di Marra e Croce insieme ad un autogol su tiro di Simonetti.

Rieti - Nomentum 2-4: non è bastata, per la compagine allestita in collaborazione con lo Young Rieti, la doppietta di De Bona.