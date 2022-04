U17 e 16: Cantalice sorride a metà, Poggio Moiano consolida il primo posto

RIETI - Con la pausa pasquale alle spalle, nel weekend sono tornate in campo le squadre reatine coinvolte nei campionati Under 17 e 16 regionali e provinciali. Facciamo il punto sui loro risultati nelle varie competizioni.

Under 17 regionale (girone B) - XXI giornata

Successo di grande valore in ottica salvezza per Cantalice (nono a 23 punti), che supera 3-0 gli ospiti del Real Monterotondo Scalo (20). Decisive le reti di Iacoboni, Ceccarelli e Caiazza.

«Durante questa gara - afferma il tecnico biancorosso Stefano Lotto - i ragazzi hanno dimostrato di meritare il mantenimento della categoria. Si è trattato di uno scontro diretto e c'era molta tensione, ma la squadra non si è mai scomposta ed ha affrontato ogni situazione della partita con la massima concentrazione. Dopo un primo tempo intenso e abbastanza equilibrato, nel secondo, a mio avviso, non c'è stata storia, dato che abbiamo giocato 45 minuti di alto livello tecnico-tattico. Ora siamo vicini all'impresa, ma ancora non è ufficiale. Ci aspettano quindi quattro finali».

Under 16 regionale (girone B) - XXI giornata

Dopo tanti risultati positivi, arriva una piccola battuta d'arresto per Cantalice (secondo a 46), piegato in trasferta 3-2 dall'Eretum Monterotondo (24). Per gli ospiti non bastano i gol di Faraglia e Del Sole.

«Peccato per questo ko - dichiara l'allenatore Luigi Masci - soprattutto perché è arrivato al termine di una gara giocata con molto carattere. Alcuni errori evitabili insieme ad un po' di stanchezza mentale hanno penalizzato questa nostra prestazione. Tuttavia, andiamo avanti e pensiamo subito al recupero di domani in casa del Sabazia. Il nostro obiettivo è mantenere il secondo posto, che difenderemo con unghie e denti».

Under 17 provinciale - Rieti (girone unico) - XV giornata

Preziosa vittoria esterna e consolidamento della vetta per Poggio Moiano, che espugna 4-2 il campo dell'Accademia Calcio Sabina. Per i vincitori, doppietta di Fasciolo e gol di Paoletti e Nobili. Dall'altra parte non sufficienti le due reti di Colafigli.

Nomentum - Poggio Mirteto 2-0

Fidene - Sporting Rieti 4-0

Rinviata Amatrice - Riano

Sant'Angelo Romano - Brictense 8-0

Turno di riposo per Palombara.

Classifica

Poggio Moiano, Sant'Angelo Romano 31; Fidene 30; Riano 27; Palombara 25; Accademia Calcio Sabina 18; Sporting Rieti 17; Nomentum 16; Amatrice 7; Poggio Mirteto 6; Brictense 1

Under 16 provinciale - Roma (girone C) - XVII giornata

Fine settimana da incubo per il Rieti (penultimo a 6), travolto 9-1 in casa dall'Academy Sport Center (23). L'unico gol amarantoceleste è firmato da Lucentini. Dopo un primo tempo terminato 1-1, nella ripresa la squadra reatina è rimasta in 9 uomini a causa di 2 espulsioni che, a conti fatti, le sono costate piuttosto care. Tuttavia, il tecnico Massimo Aluffi si dice fiducioso dei progressi della squadra, che ora lotterà con forza per chiudere al meglio il campionato.

Infine, è stata rinviata a data da destinarsi la sfida tra Passo Corese (settimo a 21) e Accademia Sporting Roma (secondo a 32). Il motivo è da ricondurre ad alcuni casi di coronavirus riscontrati tra i giocatori della squadra capitolina.