Under 17 e 16: Cantalice sorride a metà, nessuna vittoria delle squadre reatine nei provinciali

RIETI – Si è concluso, tra sabato e domenica, il set di gare relative al quarto turno dei campionati Under 17 e 16 regionali e alla seconda giornata degli Under 17 e 16 provinciali. Sorride a metà Cantalice in un fine settimana complessivamente amaro per le squadre reatine.

Under 17 regionale (girone B)

Nonostante la rete di Campanelli, Cantalice (1) cade 2-1 sul campo della Spes Montesacro (capolista a quota 12). «Abbiamo affrontato una buona squadra, messa bene in campo e con belle individualità – dichiara il tecnico degli sconfitti, David Martellucci – e siamo passati in svantaggio al settimo del primo tempo per una disattenzione di reparto. Ci siamo subito riscattati al decimo su punizione, sfruttando questa volta un errore del loro portiere. Al ventisettesimo, sugli sviluppi di una punizione e un batti e ribatti dentro l'area, abbiamo subito il 2 a 1. Nella ripresa siamo partiti più aggressivi, tenendo meglio il campo e la palla, creando diverse occasioni, sbagliando parecchio sotto porta e concedendo pochissimo agli avversari. Sul finale abbiamo anche preso una traversa su calcio di punizione. Stavolta avremmo meritato, quindi, qualcosa in più, ma il calcio è così. Testa già a domenica per centrare la prima vittoria stagionale».

Under 16 regionale (girone B)

Successo casalingo per Cantalice (8), che, grazie alla rete di Mencarelli su rigore e alla doppietta di D’Angeli, supera 3-1 l’Athletic Soccer Academy (9). «Sono molto soddisfatto della squadra, che, ancora una volta, ha dimostrato preparazione e maturità – afferma l’allenatore dei vincitori, Luigi Masci – All’inizio siamo partiti male, ma non ci siamo mai disuniti, attaccando con coraggio gli avversari e trovando quasi subito il pareggio dal dischetto. In seguito, abbiamo fatto il possibile per imporre il nostro gioco, realizzando i nostri altri due gol prima dell’intervallo. Nella ripresa siamo rimasti in dieci uomini a causa di un’espulsione, ma i ragazzi hanno compreso subito la necessità di compattarsi e di soffrire tutti insieme. Menzione particolare anche per il nostro portiere Roversi, che è riuscito a parare un rigore che ha evitato il 2-3 dei romani. Complimenti per la grande prestazione a tutto il team, che deve tenere a mente l’importanza di migliorare sempre più da un punto di vista tecnico e mentale».

Under 17 provinciale (Rieti, girone unico)

Poggio Moiano – Fidene 3-3: per i padroni di casa, doppietta di Villani Thomas e un gran gol di Ballerini.

Sporting Rieti – Brictense 1-2: dopo la vittoria per 4-0 nella prima giornata, lieve battuta d’arresto per i reatini, a segno con Severoni.

Riano Calcio – Accademia Calcio Sabina 3-2: gara molto dinamica, in cui alla fine risulta inutile la doppietta di Dibartolo.

Poggio Mirteto – Sant’Angelo Romano 1-4: l’unica rete mirtense è nuovamente di Suica.

Palombara – Amatrice 8-0

Msg Rieti – Nomentum 0-3

Classifica

Palombara, Riano Calcio 6; Poggio Moiano, Fidene 4; Brictense, Sporting Rieti, Sant’Angelo Romano 3; Msg Rieti, Accademia Calcio Sabina, Nomentum, Poggio Mirteto, Amatrice 0

Under 16 provinciale (Roma – Girone C)

Weekend subito da archiviare per Rieti e Passo Corese: la prima (0) viene travolta in trasferta 10-0 dal Riano Calcio (3), mentre la seconda (3) cade 4-0 nella tana della Grifo Academy (4).