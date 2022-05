U17 e 16: Cantalice chiude la stagione in chiaroscuro, tante sfide nei tornei provinciali

RIETI - Tempo di fare il punto sui campionati Under 17 e 16 regionali e provinciali. Ripercorriamo i risultati delle squadre reatine nelle varie competizioni.

Under 17 regionale (girone B) - ultima giornata

Nonostante il gol di Pizzoli, Cantalice cade 2-1 contro gli ospiti del Fiano Romano (60), poi proclamati vincitori del campionato. Bilancio di stagione comunque positivo per i biancorossi, che chiudono il torneo all'ottavo posto con 32 punti.

Stefano Lotto, mister degli sconfitti: «Concludiamo l'annata con un ko indolore, visto che l'obiettivo salvezza è stato del tutto archiviato. Posso dire che i ragazzi hanno fatto una grande impresa, regalando ancora la categoria regionale alla nostra società. Complimenti a loro, che ringrazio per la grande disponibilità data al sottoscritto».

Under 16 regionale (girone B) - ultima giornata

Chiusura di stagione al top per Cantalice (secondo a 62), vincitrice 2-1 fuori casa contro i campioni della Spes Montesacro (68) grazie ai gol di Faraglia e Melaragni.

Luigi Masci, allenatore degli ospiti: «Ottima prestazione dei ragazzi, che hanno ricevuto anche i complimenti del responsabile del settore giovanile della Spes Montesacro Attilio Ortenzi che ringraziamo di cuore. Si è trattato di una bella stagione, sicuramente faticosa, ma stimolante. Un ringraziamento speciale a tutta la società per l'opportunità di allenare questo splendido gruppo, così come a tutti i ragazzi per la grinta e la determinazione dimostrata. Più in generale, grazie anche al mio collaboratore Simone Pezzotti, che definisco un vero e proprio compagno di viaggio e avventure calcistiche».

Under 17 provinciale - Rieti (girone unico) - XX giornata

Poggio Moiano - Riano 6-0: bellissima partita per i sabini ancora in lotta per il titolo. Decisive le doppiette di Fasciolo, Villani Thomas e Nobili.

Sporting Rieti - Poggio Mirteto 0-2: buon successo esterno per i ragazzi di Andrea Di Battista, in gol con Suica e Cristofanelli.

Accademia Calcio Sabina - Nomentum 2-3: nonostante le reti di Colafigli e Salari, i biancoazzurri non riescono ad evitare il ko.

Sant'Angelo Romano - Amatrice 3-0

Fidene - Palombara 2-1

Riposo per Brictense

Classifica

Fidene 45; Poggio Moiano 41; Sant'Angelo Romano 38; Palombara 37; Riano 30; Accademia Calcio Sabina, Sporting Rieti 22; Nomentum 21; Poggio Mirteto 12; Amatrice 10; Brictense 9

Under 16 provinciale - Roma (girone C) - XXIII e XXIV giornata

Di questo torneo, negli ultimi sette giorni, si è giocato un turno infrasettimanale e un set di gare nel weekend. Nel caso del Rieti (penultimo a 15), è arrivata una vittoria per 3-1 contro gli ospiti del Sant'Angelo Romano (17), con gol in rimonta di Diagne, Bernabucci e Roselli, e successivamente una sconfitta in casa del Passo Corese (nono a 27) che ha reso inutile la rete di Spognardi. Da segnalare che, durante il turno infrasettimanale, Passo Corese ha osservato il turno di riposo.