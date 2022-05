U17 e 16: bottino pieno per Cantalice, vittorie larghe per Poggio Mirteto e Passo Corese

RIETI - Si è chiuso un altro weekend calcistico in cui si sono disputate le gare dei campionati Under 17 e 16 regionali e provinciali. Facciamo il punto sui risultati delle formazioni reatine coinvolte nelle varie competizioni.

Under 17 regionale (girone B) - XXII giornata

Preziosissimo successo per Cantalice (nono a 26 punti), corsaro 3-2 sul campo dell'Athletic Soccer Academy (33) grazie ai gol di Volpicelli, Ceccarelli e Caiazza. «Altra prestazione importante dei ragazzi su un campo difficile e contro una squadra che gioca bene a calcio - dichiara il tecnico biancorosso Stefano Lotto - Partita equilibrata e ricca di emozioni con un finale per noi positivo, visto che abbiamo avuto il guizzo vincente per portare a casa tre punti che ci consentono di poterci giocare la salvezza matematica domenica prossima. Sarebbe un risultato fantastico raggiungere l'obiettivo addirittura con 3 turni d'anticipo, considerata la situazione difficile al mio subentro a dicembre».

Under 16 regionale (girone B) - XXII giornata

Dopo la vittoria nel recupero di mercoledì scorso in casa del Sabazia (15) con le reti di Faraglia e De Marco, Cantalice supera anche gli ospiti del Cesano (quarto a 43) con il risultato di 1-0 e consolida il secondo posto con 52 punti. In questo ultimo caso, decisivo il gol firmato nuovamente da De Marco. Luigi Masci, mister dei vincitori, commenta così entrambe le gare giocate dai suoi ragazzi: «Una settimana intensa, nella quale abbiamo ottenuto due risultati fondamentali per la stabilizzazione della seconda posizione. Contro Sabazia la squadra ha dimostrato grande carattere e un'ottima mentalità che, come in altre partite, sto continuando ad apprezzare. In merito, invece, alla sfida con Cesano, non avevamo la piena disponibilità di tutti i giocatori, ma siamo stati compatti. La gara non è stata bellissima, ma è stata giocata con determinazione da tutto il gruppo, che è già al lavoro per affrontare al meglio il prossimo incontro contro Settebagni».

Under 17 provinciale - Rieti (girone unico) - XVI giornata

Poggio Moiano non va oltre l'1-1 contro gli ospiti del Nomentum e torna al secondo posto, rimanendo però distante una sola lunghezza dalla nuova capolista Fidene, vincitrice 4-2 contro Sant'Angelo Romano. Per i sabini, rete di Paoletti.

Poggio Mirteto - Amatrice 5-0: gara dominata dai padroni di casa, a segno con una doppietta di Suica che si somma ai gol di Carosi, Sabatini e Di Giacobbe.

Brictense - Accademia Calcio Sabina 1-0

Riano - Palombara 2-3

Turno di riposo per lo Sporting Rieti.

Classifica

Fidene 33, Poggio Moiano 32; Sant'Angelo Romano 31; Palombara 28; Riano 27; Accademia Calcio Sabina 18; Nomentum, Sporting Rieti 17; Poggio Mirteto 9; Amatrice 7; Brictense 5

Under 16 provinciale - Roma (girone C) - XVIII giornata

Ottimo successo esterno per Passo Corese (quinto a 24), che si impone 3-0 sul campo del San Michele Sporting Club (ultimo a - 1). Determinanti le reti di Moschetti, Simion e Simonetti.

Ancora un risultato sfortunato per il Rieti (penultimo a 6), che, nonostante la doppietta di Rossi e il gol di Diagne, viene sconfitto 5-3 in trasferta dalla Grifo Academy (22). Da registrare il fatto che, a causa dell'assenza del primo e secondo portiere, gli amarantocelesti hanno dovuto inserire tra i pali un difensore centrale.