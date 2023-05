U16: successi preziosi tra le mura amiche per Cantalice e Città di Rieti. Risultati e commenti

RIETI – Fine settimana sicuramente soddisfacente per Cantalice e Città di Rieti, reduci da due preziose vittorie casalinghe nei loro rispettivi campionati Under 16. Grazie anche alle parole dei protagonisti, ripercorriamo nel dettaglio i risultati ottenuti da entrambe le squadre.

Under 16 regionale (girone B) – XXIV giornata

Successo tra le mura amiche per il Cantalice, che si è aggiudicato con un netto 3-0 la sfida contro l’Accademia Sporting Roma (penultima a quota 15). Per i padroni di casa, settimi a 33 punti con due turni ancora da giocare, prestazione di buonissimo livello, coronata da una doppietta di Petrini e da un gol di Novelli. «Partita dominata in cui abbiamo mostrato una notevole maturità tecnico-tattica – dichiara Simone Pezzotti, mister del Cantalice insieme a Fabrizio Massimi – Sono contento della crescita progressiva dei ragazzi, ai quali rivolgo i migliori complimenti».

Under 16 provinciale (Roma, girone B) – XXII giornata

Ripartenza positiva dopo lo stop per il Città di Rieti, vincitore 2-0 contro gli ospiti dell’Olimpica Roma (terzultimi a 15). Dopo un primo tempo affrontato con poca intensità, gli amarantocelesti, noni con 20 punti, hanno assunto un atteggiamento molto più propositivo nella ripresa, andando a segno con Roselli e Di Lorenzo. «Congratulazioni a tutti i miei compagni per l’ottimo secondo tempo, grazie al quale siamo riusciti a ottenere tre punti importanti – afferma uno dei due marcatori Davide Di Lorenzo – Personalmente sono davvero contento del gol e mi auguro che la squadra possa continuare a vincere nelle ultime tre gare che dobbiamo ancora disputare».

Non è invece tornato ancora in campo il Passo Corese (ultimo a quota 3), fermo per il turno di riposo e pronto a ripartire dall’incontro di domenica in casa della Pro Fiano (ottava a 25).