U16: seconda vittoria consecutiva per Cantalice, ancora un ko per Passo Corese e Città di Rieti. Risultati e commenti

RIETI - Nel fine settimana da poco trascorso, è andata in scena la quinta giornata dei campionati Under 16 a livello regionale e provinciale. Tra le squadre reatine coinvolte in questi tornei, secondo successo consecutivo per Cantalice, mentre subiscono ancora una sconfitta Città di Rieti e Passo Corese.

Under 16 regionale (girone B)

Dopo i primi tre punti casalinghi, arriva anche una preziosa vittoria esterna per Cantalice (6 punti), che espugna 3-1 il campo dell’Eretum Monterotondo (0) grazie alla doppietta di Quercetti e alla rete di Zannetti. «Abbiamo espresso un ottimo gioco, pur non essendo riusciti a finalizzare le tante occasioni da gol create – dichiara Simone Pezzotti, tecnico dei biancorossi insieme a Fabrizio Massimi – Al di là di ciò, i ragazzi sono stati comunque molto bravi e sono felice che siano riusciti a portare a casa questo buon risultato in un campo sicuramente non facile».

Under 16 provinciale (Roma, girone B)

Ospite di Santa Lucia (7), Passo Corese (0) cade 4-1, incassando così la quinta sconfitta in cinque giornate. L’unico gol dei bianconeri, ancora fortemente penalizzati dalle tante assenze, è firmato da Massaro.

Weekend amaro anche per Città di Rieti (4), superato 5-0 dai padroni di casa della Grifo Academy (6).