U16: sconfitta beffarda per Cantalice, cambio in panchina per Città di Rieti e Passo Corese. Risultati e commenti

RIETI – Trascorso un nuovo weekend calcistico, è tempo di fare il punto sui risultati delle formazioni reatine partecipanti ai campionati Under 16 a livello regionale e provinciale. Sconfitta sfortunata per Cantalice, ancora un netto ko per Città di Rieti, mentre non si è giocata per maltempo la sfida del Passo Corese.

Under 16 regionale (girone B) – VIII giornata

Nonostante i gol di Pietraforte, Damiani e Allegri, Cantalice (decimo a 9 punti) cade 4-3 contro gli ospiti del Circolo Canottieri Roma (secondi a 19). Gara che si è decisa tutta nella prima frazione, durante la quale gli avversari sono apparsi più cinici dei biancorossi. Nella ripresa invece è arrivata la reazione dei padroni di casa ed è da lì che, secondo il tecnico Simone Pezzotti, bisogna ripartire: «Dopo un primo tempo in cui abbiamo avuto un approccio sbagliato alla partita, nella ripresa siamo stati più grintosi, ma non è bastato anche a causa di alcune decisioni arbitrali discutibili. Al di là di ciò, dobbiamo però lavorare sull’atteggiamento, visto che la nostra prestazione nei primi 45 minuti non è stata all’altezza della situazione».

Under 16 provinciale – VIII giornata

Ancora un risultato negativo, stavolta tra le mura amiche, per Città di Rieti (4), superata 3-0 dall’Academy Sport Center, al momento seconda a 19 punti. Esordio quindi da dimenticare per il nuovo allenatore amarantoceleste Marco Desideri, arrivato in panchina dopo il sollevamento dall’incarico di Cristiano Santilli.

Rinviata, infine, per impraticabilità del campo la sfida tra i due fanalini di coda della classifica: Passo Corese e Gorilla (entrambi ancora a quota 0). Nel frattempo, arrivano le dimissioni per il mister bianconero Matteo Inferrati. Nel prossimo articolo conosceremo il suo sostituto, che dovrà fare di tutto per rialzare le sorti di una squadra senza dubbio in difficoltà.