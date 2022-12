U16: sconfitta amara in trasferta per Cantalice, ko esterni anche per Passo Corese e Città di Rieti. Risultati e commenti

RIETI – Concluso il settimo turno dei campionati Under 16 a livello regionale e provinciale, siamo pronti per riepilogare i risultati delle tre formazioni reatine coinvolte in queste competizioni. Sconfitta amara per Cantalice sul campo del Real Monterotondo, così come per Città di Rieti e Passo Corese, reduci da altrettanti ko fuori casa.

Under 16 regionale (girone B)

Come anticipato, il Real Monterotondo si impone 1-0 su un Cantalice molto determinato ma non eccellente dal punto di vista tecnico. Grazie a questo successo, i romani salgono al sesto posto con 11 punti, mentre i biancorossi rimangono a 9 punti, con tre posizioni di classifica in meno rispetto agli avversari. «Gara disputata con grande intensità, nella quale non abbiamo sfruttato le occasioni create – confessa il tecnico cantaliciano, Simone Pezzotti - In termini di gioco, i padroni di casa sono stati più bravi e quindi complimenti a loro per il successo. Noi, invece, ripartiamo da ciò che stavolta non ha funzionato. C’è sempre da imparare».

Under 16 provinciale (Roma, girone B)

Ospite dell’Olimpica Roma (sesta a 9 punti), Passo Corese, ancora in ultima posizione con 0 punti insieme al Gorilla, viene superato 6-3. Per i bianconeri, a segno con Bianchi, Marcotulli e Massaro, sfida nuovamente condizionata da diverse assenze, come conferma il mister Matteo Inferrati: «Purtroppo abbiamo regalato agli avversari il primo tempo. Nella ripresa abbiamo realizzato tre reti, ma non avevamo la possibilità di effettuare le dovute sostituzioni e ciò ci ha sicuramente penalizzato. Guardiamo con ottimismo al futuro, sperando di ottenere presto risultati diversi».

Pesante debacle, infine, per il Città di Rieti (4), travolto 7-0 nella tana del Santa Lucia (quinta a quota 13).