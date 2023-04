U16 regionale: sconfitta netta per Cantalice in casa dell’Achillea 2002. Pezzotti: «Atteggiamento sbagliato»

RIETI – Ancora una sconfitta nel weekend per l’Under 16 del Cantalice, superata 5-1 dai padroni di casa dell’Achillea 2002 (secondi a quota 50) nella gara valevole per il 23°turno del campionato regionale (girone B). Partita approcciata fin da subito nel modo sbagliato da parte dei biancorossi, a segno soltanto con Zannetti e attualmente ottavi a 30 punti con tre sfide ancora da disputare.

«Incontro che dobbiamo archiviare in fretta – afferma Simone Pezzotti, tecnico della formazione reatina insieme a Fabrizio Massimi – Soprattutto nel secondo tempo abbiamo giocato con poca personalità e quindi, durante l’intera settimana, lavoreremo sugli errori commessi e sulla necessità di tornare in campo con tutt’altro spirito».

Il prossimo impegno del Cantalice è fissato per sabato 29 aprile, alle 15:00, contro gli ospiti dell’Accademia Sporting Roma, penultimi con 15 lunghezze e reduci da un ko casalingo per 3-1 contro la Ledesma Academy (sesta a 34).

Uno sguardo alla classifica

Atletico Vescovio 62

Achillea 2002: 50

Club Olimpico Romano 46

Circolo Canottieri Roma 41

Athletic Soccer Academy 39

Ledesma Academy 34

Real Monterotondo Scalo 31

Cantalice 30

Cesano 29

Acquacetosa Centro Calcio, Formello 26

Riano 21

Accademia Sporting Roma 15

Eretum Monterotondo 3

La ripresa nel prossimo fine settimana delle sfide dell’Under 16 provinciale romano

Non si sono, invece, giocate le sfide di questo campionato, che riprenderà nel weekend del 29 e 30 aprile con il 22°turno. In quell’occasione, nel raggruppamento B, scenderà in campo soltanto il Città di Rieti (nono a 17 punti) che affronterà gli ospiti dell’Olimpica Roma (15), mentre il Passo Corese, fanalino di coda a quota 3, riposerà per poi ripartire direttamente nel fine settimana del 6 e 7 maggio con la trasferta in casa della Pro Fiano (ottava a 25).