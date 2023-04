U16 regionale: ko di misura per Cantalice contro l'Atletico Vescovio capolista. Pezzotti: «Dato il massimo»

RIETI - Sconfitta casalinga ma buona prestazione per l'Under 16 del Cantalice, superata 1-0 dall'Atletico Vescovio capolista nella gara valevole per la 22° giornata del campionato regionale (girone B). Per tutto l'incontro, che si è giocato sabato alle 15:00, la formazione reatina ha portato avanti numerose manovre offensive, non riuscendo però a trovare quel guizzo che ha poi garantito una preziosa vittoria agli avversari capitolini, che, con i loro 59 punti, sono ora distanti ben 12 lunghezze dall'Achillea 2002 che occupa la seconda posizione.

Viceversa, con questo ko i biancorossi rimangono a quota 30, collocandosi all'ottavo posto con quattro partite ancora da giocare. «Match ad alta intensità in cui la sconfitta risulta un po’ beffarda – confessa Simone Pezzotti, tecnico del Cantalice insieme a Fabrizio Massimi – Contro una buonissima squadra, abbiamo creato tanto, ma non siamo stati così cinici sotto porta come avremmo voluto. Ai ragazzi però non posso rimproverare nulla, visto che ognuno di loro ha dato il massimo per poter esprimere al meglio ciò che avevamo preparato durante gli allenamenti. Complimenti a tutti per il bel pomeriggio di calcio che si è visto in campo».

Lo stop delle gare dell’U16 provinciale romano

Non si sono, invece, giocate le sfide di questo campionato che riprenderà nel weekend del 29 e 30 aprile con il 22°turno. In quell’occasione, nel raggruppamento B, scenderà in campo soltanto il Città di Rieti (nono a 17 punti) che affronterà gli ospiti dell’Olimpica Roma (15), mentre il Passo Corese, fanalino di coda a quota 3, osserverà il turno di riposo, per poi ripartire direttamente nel fine settimana del 6 e 7 maggio con la trasferta in casa della Pro Fiano (ottava a 25).