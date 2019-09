IL CALENDARIO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Reso noto il calendario dell'Under 16 regionale del Cantalice in vista della stagione calcistica 2019/2020. I reatini sono nel girone B e cominceranno la loro annata il 5 ottobre, in casa dei romani de La Rustica. La regular season, formata da trenta giornate, terminerà il 9 maggio.Il Cantalice arriva ai regionali dopo il primo posto ottenuto nello scorso campionato provinciale romano (girone E). In quell'occasione, i biancorossi di mister Stefano Lotto vinsero il titolo con cinque giornate d'anticipo rispetto alla conclusione del torneo.I giornata (andata: 5/10; 25/1)La Rustica - CantaliceII giornata (12/10; 1/2)Cantalice - Atletico VescovioIII giornata (19/10; 8/2)Villalba - CantaliceIV giornata (26/10; 15/2)Cantalice - Fiano RomanoV giornata (2/11; 22/2)Cantalice - Athletic Soccer AcademyVI giornata (9/11; 29/2)Almas Roma - CantaliceVII giornata (16/11; 7/3)Cantalice - Tor SapienzaVIII giornata (23/11; 14/3)Acquacetosa - CantaliceIX giornata (30/11; 21/3)Cantalice - Atletico TorrenovaX giornata (7/12; 28/3)Boreale Don Orione - CantaliceXI giornata (14/12; 4/4)Cantalice - Grifone GialloverdeXII giornata (21/12; 18/4)Novauto Pro Roma - CantaliceXIII giornata (4/1; 25/4)Cantalice - Eretum MonterotondoXIV giornata (11/1; 4/5)Achillea 2002 - CantaliceXV giornata (18/1; 9/5)Cantalice - Tirreno