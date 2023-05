Nell'U16 provinciale sconfitta esterna per Città di Rieti: ora l'ultimo impegno contro Settebagni

RIETI – Ko in trasferta per l’Under 16 del Città di Rieti, superata 4-2 dalla Pro Fiano (32) nella gara valevole per la 25° e penultima giornata del campionato provinciale romano (girone B). Al di là del punteggio finale, prestazione positiva per la formazione amarantoceleste, a segno con Filippi e Ursicino e attualmente nona con 20 punti.

«Risultato che non rispecchia la buona prova offerta dalla squadra – afferma il responsabile del settore giovanile Francesco Spognardi – Archiviata questa sconfitta, siamo già proiettati verso l’ultimo impegno casalingo di domenica, alle 18, contro Settebagni. Il gruppo è vivo e ovviamente darà il massimo».

Turno di riposo, invece, per Passo Corese, fanalino di coda a quota 3 che sabato, alle 15, affronterà tra le mura amiche la Vigor Rignano Flaminio (37).

Classifica aggiornata

Academy Sport Center 49

Settebagni Calcio Salario 44

Santa Lucia, Grifo Academy 41

Vigor Rignano Flaminio 37

Fidene 36

Palombara 34

Pro Fiano 31

Città di Rieti 20

Gorilla 17

Olimpica Roma 15

Passo Corese 3