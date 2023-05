U16 provinciale: Passo Corese chiude la stagione con un pari, ko casalingo per Città di Rieti

Le gare

Sconfitta casalinga per il Città di Rieti, superato 2-0 da Settebagni, che chiude così la stagione al secondo posto con 47 punti. Per la squadra locale rimane comunque la consapevolezza di aver affrontato con concentrazione e grinta una competizione complessa, grazie alla quale i ragazzi sono potuti migliorare costantemente.

2-2 è invece il punteggio finale fra Passo Corese e gli ospiti della Vigor Rignano Flaminio, che si piazzano definitivamente in quinta posizione con 38 lunghezze. Prestazione di buon livello per i bianconeri, a segno prima con Moretti e poi con Anniballi. «Sono molto orgoglioso di un gruppo che, al di là della posizione di classifica, ha dimostrato una crescita notevole e progressiva - spiega il tecnico coresino Giordano Bonaventura - In quest'ultimo periodo la squadra ha offerto un calcio diverso, più preciso e maturo, che le ha consentito di giocare a testa alta contro avversari difficili e strutturati. Sarebbe stato bello proseguire ancora per un po' il campionato: sono sicuro che ci saremmo tolti qualche soddisfazione in più».

Classifica definitiva

Academy Sport Center 52

Settebagni Calcio Salario 47

Santa Lucia, Grifo Academy 44

Vigor Rignano Flaminio 38

Fidene 36

Palombara 34

Pro Fiano 31

Città di Rieti 20

Gorilla 17

Olimpica Roma 15

Passo Corese 4

RIETI - Nel weekend si è concluso ufficialmente con la 26°giornata il campionato Under 16 provinciale romano, che nel girone B ha coinvolto anche Città di Rieti e Passo Corese. Per la formazione amarantoceleste, nona a quota 20, registriamo una sconfitta tra le mura amiche, mentre per la compagine sabina, ultima a 4, un pareggio senz'altro soddisfacente.