U16: primo successo stagionale per Cantalice, weekend grigio per Città di Rieti e Passo Corese. Risultati e commenti

RIETI – Si chiude con una vittoria e due sconfitte il fine settimana delle squadre reatine impegnate nei campionati Under 16 a livello regionale e provinciale. Ripercorriamo le gare di Cantalice, Città di Rieti e Passo Corese grazie anche ai commenti dei loro tecnici.

Under 16 regionale (girone B) – IV giornata

Arriva il primo successo stagionale per Cantalice (3 punti), vincitore 3-2 contro gli ospiti del Riano (0) grazie alla doppietta di Zannetti e al gol di Damiani. Gara interpretata perfettamente dai biancorossi che, nonostante le indisponibilità, hanno lottato con forza per ottenere una vittoria tanto attesa. Ora è necessario mantenere la continuità nei risultati, come conferma Simone Pezzotti, allenatore dei padroni di casa insieme a Fabrizio Massimi: «In vista delle prossime sfide, mi auguro che i ragazzi possano mantenere l’atteggiamento dimostrato in questo weekend. La partita è stata impostata come volevamo, tanto che abbiamo sprecato anche diverse occasioni da gol. Complimenti al mio gruppo, che è già al lavoro per continuare a far bene».

Under 16 provinciale (Roma, girone B) – IV giornata

Brutto ko esterno per Città di Rieti (4), travolto 6-2 dalla capolista Vigor Rignano Flaminio (12) che rende inutili le reti avversarie firmate da Conti e Ricci. «Risultato pesante, dovuto anche al fatto che nella prima frazione abbiamo lasciato praticamente campo libero ai padroni di casa – confessa il mister amarantoceleste, Cristiano Santilli – Ora però dobbiamo archiviare quanto accaduto e pensare soltanto al prossimo impegno ufficiale».

Infine, continua la striscia negativa del Passo Corese (0) che, pur dimostrando miglioramenti evidenti rispetto alle sfide precedenti, si arrende 2-1 agli ospiti del Palombara (secondi a quota 9). Per i bianconeri, decimati da ben nove assenze, gol realizzato da Marcotulli.