U16: pareggio esterno del Cantalice, ko netti per Città di Rieti e Passo Corese. Risultati e commenti

RIETI – Terminato un altro weekend calcistico, facciamo il punto sui risultati delle tre formazioni reatine coinvolte nelle competizioni Under 16. A livello regionale, Cantalice non va oltre il pareggio in trasferta, mentre, in ambito provinciale, arrivano due ko netti per Città di Rieti e Passo Corese.

Under 16 regionale (girone B) – XXV e penultima giornata

Un punto dopo una buona partita per Cantalice, reduce da un 1-1 sul campo del Cesano con gol di Falilò. In attesa dell’ultimo impegno del torneo contro gli ospiti dell’Athletic Soccer Academy (quarti a 46), la formazione biancorossa si colloca in settima posizione a quota 34, mantenendo un punto di distacco proprio dagli avversari appena affrontati. «Gara impostata col piglio giusto – afferma il tecnico cantaliciano Simone Pezzotti – Peccato non aver finalizzato diverse occasioni da rete importanti, ma complessivamente sono soddisfatto della prestazione offerta da parte del gruppo. Complimenti ad ognuno dei ragazzi e testa all’ultimo incontro di questo campionato».

Under 16 provinciale (Roma, girone B) – XXIII giornata

Sconfitta esterna nella tana del Gorilla (16 punti) per il Città di Rieti (20), battuto con un secco 3-0. Nonostante il punteggio finale, la compagine amarantoceleste ha mostrato segnali senz’altro positivi, come conferma il responsabile del settore giovanile Francesco Spognardi: «Al di là del risultato, che purtroppo non rispecchia i valori espressi in campo dai nostri ragazzi, sono contento del lavoro portato avanti dallo staff tecnico e dai giocatori. La squadra è viva e si impegna costantemente nel dare il massimo. L’atteggiamento è quindi quello giusto e cercheremo di mantenerlo tale fino alla fine del torneo».

Ko anche per un buon Passo Corese (ultimo a 3), superato 4-0 in casa della Pro Fiano (28). «La squadra ha affrontato la gara con personalità, per poi subire i gol soprattutto a causa di errori di distrazione – confessa il mister coresino Giordano Bonaventura – Sono però felice di aver potuto assistere progressivamente ad una evidente crescita di questo gruppo, che cercherà di fare il possibile fino all’ultimo secondo di questa competizione».