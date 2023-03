U16: pareggio esterno del Cantalice, Città di Rieti corsaro sul campo del Palombara. Risultati e commenti

RIETI – Con il fine settimana ormai alle spalle, ricapitoliamo i risultati delle formazioni reatine impegnate nei campionati di calcio Under 16. A livello regionale Cantalice non è riuscito ad andare oltre il pareggio in casa del Formello, mentre in ambito provinciale, al di là del ko del Passo Corese, registriamo una preziosa vittoria del Città di Rieti sul campo di Palombara.

Under 16 regionale (girone B) – XIX giornata

Pareggio su un campo difficile per Cantalice, bloccato sul 2-2 dal Formello nonostante i gol di Zannetti e Falilò. Gara equilibrata e risultato alla fine piuttosto positivo per i biancorossi, che al momento sono ottavi a 26 punti e con un distacco di quattro lunghezze dall’undicesimo posto ricoperto dagli avversari. «Match molto fisico contro una squadra non facile – afferma Fabrizio Massimi, tecnico del Cantalice insieme a Simone Pezzotti – Siamo contenti di essere riusciti a portare a casa un buon punto e io personalmente ne approfitto per complimentarmi con i giocatori di entrambe le squadre».

Under 16 provinciale (Roma, girone B) – XIX giornata

Successo importante per il Città di Rieti, corsaro 4-3 nella sfida esterna contro Palombara. Prestazione di buon livello per gli amarantocelesti, che sono riusciti a battere una compagine molto preparata grazie ai gol di Gizzi, Roselli, Di Lorenzo e Vagni. La squadra reatina è ora nona a quota 18, mentre i romani rimangono più in alto con 29 punti e un settimo posto. «Innanzitutto voglio congratularmi con tutti i miei compagni per il carattere dimostrato contro una formazione sicuramente ostica – dichiara uno dei marcatori Edoardo Vagni – Sono molto contento di aver segnato, ma allo stesso tempo sono dispiaciuto e mi scuso per l’espulsione che avrebbe potuto compromettere la nostra vittoria. Ora bisogna guardare con fiducia al prossimo impegno contro il Santa Lucia (quinto a 34, ndr)».

Buona prova per il Passo Corese (penultimo a 6) che, tuttavia, esce sconfitto dalla gara in trasferta contro l’Academy Sport Center, attualmente terzo a 39 punti e lontano soltanto due lunghezze dal Settebagni capolista. «Buon atteggiamento della squadra anche se ci siamo presentati privi di diversi giocatori – sostiene mister Giordano Bonaventura – Complimenti all’Academy Sport Center sia per il gioco espresso, sia per la sua ospitalità in una bellissima struttura sportiva. Da parte dei miei ragazzi ho comunque notato segnali incoraggianti».