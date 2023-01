U16: ko fuori casa per Cantalice e Passo Corese, buon pareggio esterno per il Città di Rieti. Risultati e commenti

RIETI – Trascorso un altro fine settimana calcistico, analizziamo insieme i risultati delle formazioni reatine coinvolte nei campionati Under 16 a livello regionale e provinciale. Sconfitte in trasferta per Cantalice e Passo Corese mentre, lontano dalle mura amiche, Città di Rieti acciuffa un punto importante per cercare di allontanarsi gradualmente dalla parte più bassa della classifica.

Under 16 regionale (girone B) – XI giornata

Ospite dell’Accademia Sporting Roma, Cantalice cade 1-0 venendo raggiunto in terzultima posizione a quota 12 punti. Prestazione comunque soddisfacente da parte dei biancorossi, come conferma Fabrizio Massimi, in panchina insieme a mister Simone Pezzotti: «Gara giocata col piglio giusto e con buona intensità. Siamo stati condannati al ko a causa di un errore difensivo negli ultimi minuti. Peccato, ci rifaremo».

Under 16 provinciale (Roma, girone B) – XI giornata

Pareggio sul campo del Ponte Milvio (penultimo a 6 punti) per il Città di Rieti, a segno con Roselli e al momento in nona posizione con tre lunghezze di vantaggio rispetto agli avversari. «Risultato giusto al termine di una bella partita – afferma il capitano amarantoceleste Luca Ricci - Faccio i complimenti ai miei compagni di squadra perché stiamo crescendo sempre più seguendo con attenzione le direttive del nostro mister. Ora preoccupiamoci della prossima sfida di domenica pomeriggio contro gli ospiti della Pro Fiano».

Brutta debacle, infine, per Passo Corese (6), travolto 9-1 in trasferta dal Settebagni secondo a quota 22. Per i bianconeri rete della bandiera realizzata da Massaro. «La differenza qualitativa tra le due squadre era netta – confessa il tecnico coresino Giordano Bonaventura – Complimenti al Settebagni per il gioco espresso, molti gol sono venuti da azioni che si vede sono state provate molte volte. Ho allenato gli avversari in passato e sono stato trattato con i guanti come sta succedendo a Passo Corese, quindi perdere contro di loro fa meno male. Aggiungo che i miei ragazzi sono stati ordinati, precisi, hanno sviluppato ottime trame di gioco, come quella del gol, e hanno dato tutto. Mi dispiace perché a volte hanno dei blackout totali che ci portano a subire passivi pesanti. Ma dopo certe partite, è ancora più bello essere il loro mister».