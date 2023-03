U16: goleada casalinga del Cantalice, sconfitte nette per Città di Rieti e Passo Corese. Risultati e commenti

RIETI – Trascorso un ulteriore fine settimana di calcio Under 16, riepiloghiamo i risultati delle formazioni reatine coinvolte nei due tornei di nostro interesse. In ambito regionale Cantalice trova un’importante goleada tra le mura amiche, mentre a livello provinciale registriamo due ko netti per Città di Rieti e Passo Corese.

Under 16 regionale (girone B) – XVIII giornata

Sfida praticamente a senso unico fra Cantalice ed Eretum Monterotondo, con i padroni di casa che si impongono con un pesante 8-1. Per i biancorossi, ora noni a quota 25, doppiette di Zannetti e Greco insieme ai gol di Petrini, Quercetti, Caiazza e Damiani. Ko che complica sempre più la situazione di classifica degli avversari, ancora a secco di punti in ultima posizione.

«Partita giocata nel modo giusto fin dall’inizio – afferma il tecnico Simone Pezzotti – Sono felice del fatto che i ragazzi stiano vivendo un ottimo momento di forma e che i risultati stiano confermando il loro impegno sul campo. Ora siamo proiettati verso la trasferta di domenica mattina contro Formello e sono sicuro che sarà un incontro che varrà 6 punti».

Under 16 provinciale (Roma, girone B) – XVIII giornata

Nonostante la rete di Roselli, arriva un’altra sconfitta per il Città di Rieti, superato 4-1 in casa dalla Grifo Academy, al momento terza con 36 punti condivisi insieme alle prime due della classe: Academy Sport Center e Vigor Rignano Flaminio. Amarantocelesti attualmente noni con 15 punti e già con gli occhi puntati sulla sfida di sabato pomeriggio, alle 17:00, nella tana del Palombara, settimo a 22 e reduce da un ko esterno per 2-0 contro il Fidene (quinto a 33).

«Match disputato da entrambe le squadre con un’alta intensità – sostiene il dirigente Daniele Conti – Dopo aver ottenuto il vantaggio, non siamo riusciti a chiudere i conti con tre ghiotte occasioni e quindi è chiaro che il punteggio finale ci lascia un po’ di amaro in bocca. Tuttavia, i ragazzi sono consapevoli della loro forza e noi li abbiamo esortati a continuare così».

Ennesimo weekend amaro, infine, per Passo Corese, battuto 5-0 dal Santa Lucia al “Valzecchi” di Talocci. Buon primo tempo per i bianconeri, poi condizionati nella ripresa da un’espulsione e da qualche cambio forzato per infortunio.