U16: fine settimana grigio per le tre reatine sconfitte in trasferta. Risultati e commenti

RIETI – Weekend fuori casa amaro, quello da poco trascorso, per le tre formazioni reatine coinvolte nei campionati Under 16. A livello regionale Cantalice lotta ma viene sconfitto dall’Athletic Soccer Academy, mentre in ambito provinciale non basta il bel gioco e il carattere al Città di Rieti, superato proprio come Passo Corese.

Under 16 regionale (girone B) – XIII giornata

Tante reti ed emozioni da entrambe le parti fra Athletic Soccer Academy e Cantalice, con i padroni di casa che alla fine riescono ad imporsi 4-3. Per i biancorossi, al momento terzultimi a 12 punti e con una seconda parte di stagione sicuramente in salita, non bastano le reti di Damiani, Petrini e Novelli. Diversa invece la situazione dei vincitori, ora in sesta posizione a quota 18.

Under 16 provinciale (Roma, girone B) – XIII giornata

Come anticipato, tanta grinta e un buonissimo calcio non sono stati sufficienti per il Città di Rieti, battuto 3-2 nella tana del Settebagni, attualmente terzo con 25 punti condivisi insieme a Palombara. Per gli amarantocelesti, noni a 12, reti di Conti e Tosoni. «Partita maschia e combattuta da entrambe le squadre – dichiara uno dei due marcatori reatini Marco Conti – Complessivamente non meritavamo di perdere, ma uscire dal campo e ricevere i complimenti dello staff tecnico avversario ci ha reso molto felici. Nel fine settimana in arrivo riposeremo e ne approfitteremo per ricaricare al meglio le energie. Ci aspetta un girone di ritorno da affrontare con le unghie».

Ko sicuramente più pesante per Passo Corese, travolto 6-1 da una Vigor Rignano Flaminio che rende del tutto inutile il gol bianconero di Bianchi. Sabini al momento terzultimi a quota 6, romani quinti con 23 punti. «Sfida affrontata con molte defezioni ma all’inizio impostata molto bene – afferma il tecnico coresino Giordano Bonaventura – Dovremo lavorare su dei frequenti blackout che ci portano a subire in pochi minuti diversi gol. Tuttavia, i ragazzi stanno crescendo e lo stanno dimostrando costantemente sia in campo sia negli allenamenti».