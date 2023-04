U16: Cantalice torna a vincere in trasferta, sconfitta beffarda per Città di Rieti. Risultati e commenti

RIETI – Trascorsa la 21°giornata dei campionati di calcio Under 16, riepiloghiamo i risultati ottenuti nel weekend dal Cantalice a livello regionale e dal Città di Rieti in ambito provinciale. Il bilancio è di una vittoria e una sconfitta.

Under 16 regionale (girone B) – XXI turno

Prezioso successo esterno per Cantalice (ottavo a 30), che è riuscito ad aggiudicarsi per 3-1 l’ostica sfida contro il Circolo Canottieri Roma, attualmente quarto a quota 37. Prestazione di grande carattere per la formazione reatina, scesa in campo con attenzione e grinta fin dai primi minuti: «La squadra si è comportata molto bene durante l’intero match – spiega mister Simone Pezzotti – I ragazzi sono stati bravi a tenere alta l’intensità e a concedere pochi spazi ad un avversario che si è presentato con qualche assenza di troppo. Faccio i complimenti ad ognuno dei miei giocatori perché hanno espresso davvero un buon calcio».

Under 16 provinciale (Roma, girone B) – XXI turno

Specificando fin da subito che Passo Corese ha osservato il turno di riposo, concentriamoci ora sul ko beffardo del Città di Rieti, superato 3-2 nella tana dell’Academy Sport Center, al momento secondo a 39 punti e distante soltanto una lunghezza dal Settebagni capolista. Per gli amarantocelesti, noni a 17, gol di Vagni e Di Lorenzo e prova comunque positiva: «Così come è accaduto con altre squadre che sono al vertice della classifica, abbiamo nuovamente perso con una rete di scarto incassata negli ultimi minuti – afferma il dirigente Daniele Conti – Questo è il segnale che la squadra è in grado di lottare e di dare soprattutto filo da torcere a chiunque. Siamo convinti che queste sconfitte amare non dipendano da problemi fisici, per cui lasciamo lavorare la squadra insieme al mister affinché nei prossimi incontri si possa scendere in campo con ancora più determinazione».