U16: terzo successo di fila per Cantalice, si allunga la striscia negativa di Città di Rieti e Passo Corese. Risultati e commenti

RIETI - Terminato un nuovo fine settimana dedicato ai campionati Under 16 regionali e provinciali, riepiloghiamo i risultati delle formazioni reatine partecipanti a questi tornei durante la sesta giornata. In particolare, arriva il terzo successo consecutivo per Cantalice, mentre si allunga la striscia negativa di Città di Rieti e Passo Corese.

Under 16 regionale (girone B)

Preziosa vittoria tra le mura amiche per Cantalice (settimo a 9 punti), che si impone 6-2 ai danni del Formello (6) grazie alla doppietta di Petrini e ai gol di Damiani, Quercetti e Falilò che si sommano ad un'autorete. Nonostante il risultato ampio, i biancorossi hanno mostrato un buon gioco soltanto nella ripresa, così come conferma il loro allenatore Simone Pezzotti: «All’inizio il nostro approccio è stato del tutto sbagliato e infatti siamo andati sotto di due gol. Nella seconda frazione, invece, siamo stati molto bravi, cambiando totalmente atteggiamento e creando belle trame di gioco. In vista dei prossimi impegni ufficiali, dobbiamo ripartire dagli ultimi 45 minuti di questo ultimo match».

Under 16 provinciale (Roma, girone B)

Ancora un pesante ko, stavolta in casa, per Città di Rieti (4), battuta 5-1 da Palombara (terza a quota 12). L’unico gol amarantoceleste è firmato da Roselli.

Infine, sesta sconfitta in altrettante gare per Passo Corese (0), superato 3-0 dagli ospiti dell’Academy Sport Center, che al momento condividono punteggio e posizione in classifica proprio con Palombara.