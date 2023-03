U16: Cantalice corsaro sul campo del Riano, ancora una sconfitta per Città di Rieti e Passo Corese. Risultati e commenti

RIETI – Terminato un nuovo fine settimana calcistico, riepiloghiamo i risultati ottenuti tra venerdì e domenica dalle formazioni reatine Under 16. A livello regionale, dopo il pari per 1-1 nel recupero casalingo di mercoledì con il Cesano (gol di Petrini), Cantalice si aggiudica la trasferta di Riano mentre, in ambito provinciale, arrivano altre due sconfitte per Città di Rieti e Passo Corese.

Under 16 regionale (girone B) – XVII giornata

Bella prova esterna per Cantalice, corsaro 2-0 sul Riano grazie alle reti decisive di Zannetti e Petrini. Con questo successo, i biancorossi sono al nono posto con 22 punti, mentre gli avversari rimangono in penultima posizione a quota 12. «Sia contro Cesano sia in questo caso abbiamo giocato molto bene – confessa mister Simone Pezzotti – Nella sfida di mercoledì, però, abbiamo sciupato troppe opportunità, mentre nella seconda occasione siamo stati un po’ più incisivi. Faccio comunque i complimenti ai ragazzi per l’atteggiamento dimostrato in campo e allo stesso tempo per il buon calcio, espresso sempre con attenzione e serietà».

Under 16 provinciale (Roma, girone B) – XVII giornata

Sconfitta netta per Passo Corese, travolto 6-0 da Palombara nell’anticipo di venerdì pomeriggio. Primo tempo approcciato nel modo sbagliato dai bianconeri, apparsi invece molto più reattivi nella ripresa. A causa di questo ko, la formazione sabina permane al penultimo posto con 6 punti condivisi insieme al Ponte Milvio fanalino di coda, mentre i padroni di casa si piazzano sesti a 29. «Ripartiamo dal buon secondo tempo, in cui, a differenza di una brutta prima frazione, siamo stati sicuramente più bravi – afferma l’allenatore del Passo Corese Giordano Bonaventura – Con diverse assenze e un inizio spiacevole alle spalle, abbiamo gestito gli ultimi 45 minuti nel modo corretto, sprecando anche alcune opportunità da rete».

Come anticipato, registriamo infine un ulteriore ko pure per il Città di Rieti, superato 3-2 al Gudini dalla Vigor Rignano Flaminio. Amarantocelesti attualmente noni a quota 15, romani terzi con 33 punti.