U16: Cantalice comincia l’anno col piede giusto, ripartenza agrodolce per Passo Corese e Città di Rieti. Risultati e commenti

RIETI – Con l’entrata del nuovo anno, sono ripartiti a pieno con la decima giornata i campionati Under 16 che coinvolgono le formazioni reatine. A livello regionale Cantalice supera tra le mura amiche un’ostica Achillea, in ambito provinciale Città di Rieti non va oltre il pareggio, mentre Passo Corese viene sconfitto dopo un'importante vittoria in una gara di recupero.

Under 16 regionale (girone B)

Ottimo inizio di 2023 per Cantalice, reduce da un prezioso 2-1 ai danni dell’Achillea 2002 (quarta a 19 punti). Prestazione di carattere per i biancorossi, partiti bene nella prima frazione e in grado di gestire il risultato nella ripresa. Decisivi per il successo i gol di Petrini e Falilò, che consentono alla formazione locale di piazzarsi al decimo posto a quota 12. «Non era facile giocare con una buona intensità a seguito dello stop dovuto alla pausa natalizia – confessa mister Simone Pezzotti – Tuttavia, i ragazzi ci sono riusciti, mostrando una notevole concentrazione e lucidità. Risultato fondamentale soprattutto per il nostro morale».

Under 16 provinciale – Roma (girone B)

Reduce dal successo casalingo per 3-2 nel recupero dell’8 gennaio contro il Gorilla fanalino di coda (determinanti i gol di Massaro e Salvati insieme ad un’autorete), Passo Corese non riesce a replicare, venendo battuto 2-1 dagli ospiti della Pro Fiano (ottavi a 15), che rendono stavolta vana un’altra realizzazione di bomber Massaro. Ko sfortunato per i bianconeri, che hanno subito il secondo gol avversario a tre minuti dalla fine: «Peccato per il modo in cui questa sconfitta è arrivata – dichiara il tecnico Giordano Bonaventura – I ragazzi stanno crescendo sempre più e si è visto soprattutto dal fatto che hanno reagito allo svantaggio senza scomporsi, rimanendo ordinati e compatti tra i reparti. Sono molto soddisfatto di ognuno di loro».

Proprio contro il Gorilla, arriva il pareggio per 2-2 del Città di Rieti. Per gli amarantocelesti, al momento decimi a 8 punti, gol di Gizzi e Di Lorenzo.