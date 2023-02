U16: successo per Cantalice, ko per Città di Rieti e Passo Corese. Risultati e commenti

RIETI - Si è chiusa nel weekend la sedicesima giornata dei campionati Under 16 che coinvolgono tre formazioni reatine. A livello regionale Cantalice vince ancora e si allontana dalle parti più basse della classifica, in ambito provinciale invece arrivano due sconfitte per Città di Rieti e Passo Corese.

Under 16 regionale (girone B)

Successo nello scontro diretto casalingo con l’Acquacetosa (undicesima a 17 punti) per Cantalice, che alla fine ha saputo prevalere per 2-1 grazie ai gol di Quercetti e Massari. Con questa seconda vittoria consecutiva i biancorossi salgono in nona posizione a quota 18 e sono ora pronti per affrontare al meglio il recupero di giovedì 2 marzo, alle 15:30, contro gli ospiti del Cesano (settimi a 23). «Tre punti per noi molto preziosi – spiega mister Simone Pezzotti – Ho apprezzato parecchio lo spirito di sacrificio dei ragazzi, che hanno mostrato un ottimo atteggiamento anche quando il maltempo ha reso complessa l’impostazione del nostro gioco. Continuiamo a lavorare per poter proseguire la nostra corsa già dalla sfida infrasettimanale che ci aspetta».

Under 16 provinciale (Roma, girone B)

Nonostante la rete di Mariani, il Città di Rieti viene battuto 3-1 sul difficile campo del Fidene, attualmente quarto con 30 punti. Ko che mantiene comunque gli amarantocelesti in una buona situazione di classifica, visto che al momento si collocano al nono posto a quota 15. «Dopo un primo tempo in cui abbiamo commesso qualche errore di troppo, nella ripresa la squadra ha avuto una buona reazione – afferma Francesco Spognardi, responsabile del settore giovanile del Città di Rieti – In un terreno di gioco che non si presentava bene, abbiamo faticato a proporre il nostro calcio, ma ora è importante proiettare la nostra attenzione verso la partita di domenica contro la Vigor Rignano Flaminio».

Netto ko, infine, per Passo Corese, superato 6-0 dagli ospiti della Grifo Academy (quinti a quota 30). Bianconeri che rimangono quindi in penultima posizione, condividendo 6 punti con il Ponte Milvio fanalino di coda. «Primo tempo affrontato sottotono, mentre nella ripresa abbiamo avuto un atteggiamento sicuramente migliore – racconta l’allenatore sabino Giordano Bonaventura – Abbiamo incontrato una squadra di livello che ha meritato la vittoria, ma la reazione della squadra dopo l’intervallo ha rappresentato un buon segnale da cui ripartire».