U16: Cantalice chiude una buona stagione con un ko, ancora una sconfitta per Passo Corese. Risultati e commenti

RIETI – Bilancio sicuramente positivo per l’Under 16 del Cantalice che, al di là della sconfitta registrata nel weekend durante l’ultima giornata del campionato regionale, può ritenersi soddisfatta della sua annata nel girone B. Nella stessa categoria a livello provinciale, è arrivato invece un ulteriore ko per Passo Corese, mentre Città di Rieti ha osservato il suo turno di riposo.

Under 16 regionale (girone B) – XXVI e ultima giornata

Si è conclusa 2-1 per gli ospiti la sfida fra Cantalice e Athletic Soccer Academy. Nonostante il gol di Massari, la formazione biancorossa non è riuscita ad evitare un risultato negativo che, tuttavia, non cancella una buonissima stagione chiusa in settima posizione con 34 punti. Una considerazione confermata dal tecnico Simone Pezzotti che, insieme a Fabrizio Massimi, ha potuto notare l’evidente maturazione del gruppo reatino: «Abbiamo ottenuto un ko che abbiamo cercato di evitare fino alla fine. Tuttavia, la stagione è stata molto soddisfacente, non solo per il fatto che abbiamo raggiunto l'obiettivo salvezza in anticipo, ma anche perché abbiamo terminato il campionato con un bel piazzamento di classifica. Nel corso del tempo, i ragazzi sono migliorati molto, dimostrando anche tanto impegno e spirito di sacrificio. Complimenti, quindi, ad ognuno loro per il gioco espresso e anche per aver mantenuto sempre il giusto atteggiamento».

Classifica definitiva

Atletico Vescovio 71

Achillea 2002: 60

Club Olimpico Romano 53

Athletic Soccer Academy 49

Circolo Canottieri Roma 46

Ledesma Academy 34

Cantalice 34

Cesano 33

Real Monterotondo Scalo 32

Acquacetosa 31

Formello 30

Riano 21

Accademia Sporting Roma 19

Eretum Monterotondo 3

Under 16 provinciale (Roma, girone B) – XXIV e terzultima giornata

Sconfitta casalinga ma allo stesso tempo prova di carattere per Passo Corese (ultimo a quota 3), superato 2-0 da un Settebagni che, con i suoi 44 punti, rimane lontano soltanto due lunghezze dall'Academy Sport Center capolista. «Prestazione di alto livello da parte della squadra, che in questa occasione si è avvalsa anche del contributo di quattro ragazzi del 2008 e di un portiere classe 2009 - racconta l'allenatore sabino Giordano Bonaventura – Abbiamo affrontato con coraggio una delle formazioni più forti del campionato, dimostrando una crescita che, a mio avviso, è sempre più esponenziale.

Complimenti ai miei giocatori, ma anche al Settebagni per il successo».