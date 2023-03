U16: ancora un pareggio per Cantalice, sconfitte casalinghe per Città di Rieti e Passo Corese. Risultati e commenti

RIETI – Trascorso un altro weekend di calcio Under 16, facciamo il punto sui risultati delle tre squadre reatine coinvolte a livello agonistico in questa categoria. Nel campionato regionale Cantalice ottiene un ulteriore pareggio dopo quello della scorsa settimana, mentre Città di Rieti e Passo Corese cadono tra le mura amiche.

Under 16 regionale (girone B) – XX giornata

Si chiude 2-2 lo scontro diretto di metà classifica fra Cantalice (ottavo a 27 punti) e Real Monterotondo Scalo (settimo a 28). Prestazione senz’altro positiva per la formazione di casa che, tuttavia, non ha saputo beneficiare degli iniziali gol di Petrini e Attorre. «Una gara in cui siamo partiti al massimo, andando presto in vantaggio 2-0 – spiega il tecnico dei cantaliciani Simone Pezzotti – In seguito, abbiamo abbassato parecchio l’intensità e gli avversari ne hanno approfittato per realizzare entrambe le loro reti. Peccato perché abbiamo creato tante occasioni, ma certamente non si può regalare una sfida agli avversari in questo modo. Lavoreremo fin da subito su questo tipo di errori».

Under 16 provinciale (Roma, girone B) – XX giornata

Ko tra le mura amiche per il Città di Rieti, battuto 5-2 nel difficile scontro con Santa Lucia, attualmente quarta a quota 31. Partita comunque ben giocata e affrontata con il giusto atteggiamento dagli amarantocelesti, a segno con Roselli e Conti e ora noni a 17. «Fino a 15 minuti dal termine abbiamo tenuto testa ad una formazione strutturata e organizzata – dichiara il responsabile del settore giovanile reatino Francesco Spognardi – Da quel momento in poi, una volta sciupate una serie di opportunità da rete, abbiamo subito il terzo gol avversario che ci ha tagliato le gambe. Sono comunque contento della prestazione della squadra e faccio i complimenti ad ognuno dei giocatori e all’intero staff».

Come anticipato, registriamo un punteggio negativo anche per Passo Corese, superato 1-0 dagli ospiti dell’Olimpica Roma. Nonostante una bella prestazione, i bianconeri rimangono fanalino di coda a 3 punti, mentre i capitolini salgono a quota 12 tenendo salda la terzultima posizione. «Abbiamo purtroppo perso per un errore assolutamente evitabile – afferma il mister dei sabini Giordano Bonaventura – Tuttavia i ragazzi hanno offerto una buonissima prova, riuscendo ad adattarsi correttamente ad un cambiamento di modulo che ho voluto effettuare nel corso della partita. La squadra sta crescendo sempre di più non solo dal punto di vista tecnico-tattico, ma anche agonistico e mentale. Sono felice di poter osservare questi progressi».